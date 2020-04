Buone notizie per i dipendenti di Mediaset. In un comunicato ufficiale pubblicato dal Gruppo, l’azienda promuove un taglio agli stipendi dei manager. E l’annuncio sembra andare anche di pari passo con un premio per giornalisti, tecnici e altri addetti ai lavori.

Mediaset, taglio agli stipendi 2020 dei manager e premio a circa 1000 dipendenti

Nella nota diramata, Mediaset parla di una vera e propria «task force». Operazione che – si apprende tra le righe – è volta ad assicurare la sicurezza dei dipendenti e il migliore equilibrio economico possibile.

«(…) In un contesto di mercato veramente difficile anche per Mediaset – si legge nel nuovo comunicato del “Biscione”, il management contribuirà riducendo in modo significativo i propri compensi 2020».

Più nel dettaglio, l’annunciato taglio agli stipendi dei manager arriva insieme al «riconoscimento economico aggiuntivo nella mensilità di aprile», che riguarda circa 1000 dipendenti, tra tecnici, giornalisti e addetti ai lavori.

Ma il taglio pare non lasciare solo neppure il personale soggetto a diminuzione di orario di lavoro e che – comunicano dall’azienda – continuerà a ricevere i prossimi stipendi «in misura integrale, senza alcuna riduzione».

Mediaset reagisce al Coronavirus: «Azienda proiettata verso la ripartenza»

Mediaset sembra anche annunciare un graduale ritorno ad attività lavorative stabilizzate e di voler reagire al meglio al difficile periodo, legato all’emergenza Coronavirus in Italia e nel Mondo.

«Ora l’azienda – così si conclude la nota – è proiettata verso la ripartenza», anche grazie ad «un ulteriore impulso allo sviluppo internazionale»; come riporta “CorCom”, Mediaset è di recente salita al 24,9% nella società tedesca Prosiebensat.1.

Dunque, nessun riferimento agli stipendi dei conduttori. Il comunicato, almeno quello datato lunedì 27 aprile 2020, non accenna ad eventuali riduzioni di guadagni nel caso dei presentatori.

Che un taglio in tal senso non ci sia stato? Almeno per ora, sembrerebbe di no.