Mediaset, al via la nuova stagione dell’informazione 2025. Ecco tutti i programmi in partenza su Canale 5 e Rete 4 da settembre 2025.
Mediaset, i programmi di informazione su Canale 5: le date di partenza a settembre 2025
Tutto pronto per la nuova stagione dell’informazione di Mediaset che , da settembre, torna ad informare milioni di telespettatori con una serie di programmi tv. Tante le conferme nel palinsesto della programmazione 2025, ma non mancano le novità. Ecco a seguire una lista con tutti i programmi in partenza dai primi di settembre su Canale 5:
- Dentro la notizia: il nuovo programma di approfondimento quotidiano
condotto da Gianluigi Nuzzi, al via da lunedì 1° settembre alle 16.45, dal
lunedì al venerdì;
- Verissimo con Silvia Toffanin, da sabato 13 settembre, alle ore 16.30, il
sabato e la domenica;
- Mattino Cinque News: con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, da
lunedì 15 settembre alle 8:45, dal lunedì al venerdì.
- X-Style: con Giorgia Venturini, da martedì 16 settembre, in seconda serata.
Mediaset, i programmi di informazione su Rete 4: le date di partenza a settembre 2025
L’informazione di Mediaset torna protagonista da settembre 2025 anche su Retequattro con tante conferme, ma anche nuovi programmi. Tra i confermati ci sono: Quarta Repubblica, E’ sempre Cartabianca, Fuori dal coro e Dritto e Rovesci. Non mancano le novità: da Realpolitik alla nuova striscia “10 minuti” di Nicola Porro. Scopriamo le date di inizio su Rete 4:
- Quarta Repubblica con Nicola Porro, da lunedì 1° settembre, in prima
serata;
- È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer, da martedì 2 settembre, in
prima serata; la giornalista debutterà anche in seconda serata su Canale 5 in
autunno;
- Fuori dal Coro con Mario Giordano, da domenica 7 settembre, in prima
serata;
- 10 Minuti la nuova striscia di Nicola Porro, da lunedì 8 settembre al termine
del Tg4 delle 19, dal lunedì al venerdì;
- 4 di sera con Paolo Del Debbio, da lunedì 8 settembre, in access prime
time, alle ore 20.30, dal lunedì al venerdì;
- Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio, da giovedì 11 settembre, in prima
serata.
- Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, da venerdì 12
settembre, in prima serata;
- 4 di sera Weekend con Francesca Barra e Roberto Poletti, da sabato 13
settembre, in access prime time, alle ore 20.30, sabato e domenica;
- Realpolitik, il nuovo approfondimento con Tommaso Labate, da mercoledì
17 settembre, in prima serata.
La programmazione della stagione dell’informazione 2025 di Mediaset conferma la sua vocazione di servizio con un’offerta informativa ampia e diversificata. In palinsesto, infatti, approfondimenti quotidiani, reportage, talk e nuovi spazi di attualità per
raccontare il Paese da più prospettive e con le voci più autorevoli del giornalismo
televisivo.