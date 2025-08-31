Mediaset, al via la nuova stagione dell’informazione 2025. Ecco tutti i programmi in partenza su Canale 5 e Rete 4 da settembre 2025.

Mediaset, i programmi di informazione su Canale 5: le date di partenza a settembre 2025

Tutto pronto per la nuova stagione dell’informazione di Mediaset che , da settembre, torna ad informare milioni di telespettatori con una serie di programmi tv. Tante le conferme nel palinsesto della programmazione 2025, ma non mancano le novità. Ecco a seguire una lista con tutti i programmi in partenza dai primi di settembre su Canale 5:

: il nuovo programma di approfondimento quotidiano condotto da , al via da lunedì 1° settembre alle 16.45, dal lunedì al venerdì; Verissimo con Silvia Toffanin, da sabato 13 settembre, alle ore 16.30, il

sabato e la domenica;

: con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, da lunedì 15 settembre alle 8:45, dal lunedì al venerdì. X-Style: con Giorgia Venturini, da martedì 16 settembre, in seconda serata.

Mediaset, i programmi di informazione su Rete 4: le date di partenza a settembre 2025

L’informazione di Mediaset torna protagonista da settembre 2025 anche su Retequattro con tante conferme, ma anche nuovi programmi. Tra i confermati ci sono: Quarta Repubblica, E’ sempre Cartabianca, Fuori dal coro e Dritto e Rovesci. Non mancano le novità: da Realpolitik alla nuova striscia “10 minuti” di Nicola Porro. Scopriamo le date di inizio su Rete 4:

La programmazione della stagione dell’informazione 2025 di Mediaset conferma la sua vocazione di servizio con un’offerta informativa ampia e diversificata. In palinsesto, infatti, approfondimenti quotidiani, reportage, talk e nuovi spazi di attualità per

raccontare il Paese da più prospettive e con le voci più autorevoli del giornalismo

televisivo.