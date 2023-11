Soddisfatto del lavoro svolto a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi nella conferenza stampa odierna ha tirato il bilancio dell’ultimo anno. I risultati sono stati ottimi e l’amministratore delegato si è detto orgoglioso dei risultati raggiunti in termini di ascolti e del cambio di marcia portato in tv. Nonostante ciò ha messo in evidenza alcuni ostacoli a cui ha dovuto far fronte. Un esempio? In primis la mancanza di investimenti. Gli editori italiani sono svantaggiati rispetto ai competitor internazionali.

Mediaset: le parole di Pier Silvio Berlusconi

“Ottimi risultati in termini di ascolti, abbiamo cambiato marcia” Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi che si è detto: “Orgoglioso del lavoro fatto da Mediaset. Siamo riusciti a reagire alzando il livello dell’offerta sia quantitativo che qualitativo. Ringrazio tutti: dai vertici a chi lavora in televisione” e successivamente ha aggiunto: “Stiamo per chiudere uno degli anni più duri della storia con un ottimo bilancio ma è stata dura“.

Tra le difficoltà Berlusconi ha sottolineato la concorrenza delle piattaforme che ha spinto Mediaset a rimodulare il palinsesto. In generale però: “La difficoltà per per gli editori italiani è maggiore rispetto ai grandi gruppi esteri. L’Italia è il paese in cui si investe meno nell’ audiovisivo e Mediaset non ha accesso a nessun tipo di investimento“. Proprio su questo argomento Berlusconi ha voluto puntualizzare che: “Penso che sia giusto mettere in atto, studiandoli molto bene, sistemi di finanziamenti che spingano il settore televisivo: noi non possiamo accedere al ‘tax credit’ e, con il nuovo approccio del governo al comparto, ci piacerebbe non essere svantaggiati“. Durante la conferenza stampa l’amministratore delegato ha esposto le perplessità già espressi in passato da Mediaset per l’aumento del tetto pubblicitario per la Rai dopo la riduzione del canone per i cittadini.

Striscia la Notizia: “Ricci è Ricci”

Parlando di Striscia la Notizia, invece, Berlusconi ha sottolineato: “Ho prima sofferto e poi sorriso sulle dietrologie legate ai fuori onda di #Striscialanotizia: Ricci è Ricci, piaccia o non piaccia, non penso che rapporti con governo possano cambiare per la vicenda legata a Striscia, Ricci è Ricci“.

Confermata Ilary Blasi: ritornerà insieme all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi è stata confermata. Ritornerà al timone dell’Isola dei Famosi nei prossimi mesi, non appena terminerà il GF. In Primavera la potremo quindi vedere nelle prime serate Mediaset a strigliare i naufraghi.

Ai giornalisti presenti in conferenza, però, Pier Silvio ha risposto anche ad alcune domande dei curiosi che gli chiedevano se avesse visto Unica, il documentario su Netflix. L’AD ha detto: “Se l’ho visto? No. Un documentario su divorzio e corna…vi prego. Che poi, povera Ilary…. ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone“.

Controprogrammazione durante Sanremo: cosa accadrà?

Pier Silvio Berlusconi ha accennato a come si comporterà Mediaset durante la settimana di Sanremo sottolineando di sposare la stessa linea dell’anno scorso. Il Grande Fratello continuerà ad andare in onda così come Le Iene. Occorrerà però in queste settimane accordarsi con Maria De Filippi per il suo programma. C’è Posta per te 2024 dovrebbe scontrarsi proprio con la puntata finale del Festival e la proclamazione del vincitore.

L’AD di Mediaset ha sottolineato, infatti, che non è giusto che tutta la televisione si spenga in quel periodo. Il pubblico ha diritto ad avere una alternativa.