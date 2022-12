Analizzando i dati Auditel 2022 per Mediaset è stato un anno record. Ecco tutti i numeri riguardanti i 365 giorni appena trascorsi in cui Mediaset si è confermato in assoluto l’editore televisivo con una crescita maggiore. Oltre a questo, nonostante fosse l’anno dei Mondiali di Calcio, le Reti Mediaset sono aumentate con una crescita di 2.3 punti nelle 24 ore.

Mediaset: anno record per i dati Auditel 2022

Il 2022 è stato un anno record per Mediaset secondo i dati Auditel. I numeri parlano chiaro ed evidenziano nettamente l’aumento dell’audience delle reti Mediaset in tutte le principali fasce di palinsesto. Dati in controtendenza rispetto alla concorrenza del servizio pubblico che vede un arretramento d’ascolto anche sul pubblico totale. Un esempio? Ebbene le reti Mediaset nelle 24 ore sono cresciute di +2,3 punti percentuali anche sul complesso degli italiani mentre le reti del servizio pubblico, nonostante i Mondiali, nel 2022 sono calate di -1,4 punti.

Se si analizza il target 15-64 anni, ovvero la fascia più importante per gli investitori pubblicitari, si può notare come nel totale giornata, totalizzando ben il 40,1% di share, il vantaggio Mediaset verso il servizio pubblico superi addirittura gli 8 punti.

Altri dati? Sempre nel 2022, un vero e proprio anno record per Mediaset, il lavoro editoriale compiuto sulla programmazione ha portato ad una crescita d’ascolto di tutti i principali generi. Si riscontra così più audience per:

l’intrattenimento

la fiction

l’informazione

Anche in questo caso sono sempre i numeri a parlare chiaro.

Canale 5, Italia 1 e Rete 4: i successi raggiunti

Andando a controllare Rete per Rete, ad esempio, scopriamo che Canale 5: la rete televisiva italiana più vista sul target commerciale, è riuscita ad allargare il suo distacco da Rai 1 sulle 24 ore di oltre 5 punti percentuali raggiungendo il 19,3% contro 14,2% sul pubblico attivo.

Italia 1, invece, sul target 15-34 anni, in prima serata, ha aumentato il distacco da Rai 2 portandolo a 3,9 punti. Nello specifico Italia 1 ha raggiunto l’8,5% contro il 4,6% della diretta concorrente.

Rete 4, invece si è confermata leader nelle 24 ore rispetto a Rai 3 – diretta concorrente – aumentando anche il vantaggio nelle prime serate d’informazione e raggiungendo il 5,7% contro il 4,4%.

Focus sull’autunno 2022: una piacevole sorpresa

Significativo è anche il successo ottenuto da Mediaset sia sul pubblico più giovane sia su tutti gli italiani durante l’autunno 2022. Dal 4 settembre al 19 novembre Mediaset ha raggiunto il 37,9% di share nelle 24 ore e ha superato gli ascolti del servizio pubblico televisivo che si è fermato al 37,2%.

Oltre a questo Mediaset è riuscita a mantenere nelle prime serate la leadership su tutti gli italiani fino a fine dicembre – Mondiali compresi – con ben il 39,5% contro il 36,0%.