La nuova stagione di Don Matteo 15 si preannuncia ricca di novità, a partire dal cast con la presenza di Max Tortora, Diletta Leotta e Valeria Fabrizi. Nelle prime settimane di settembre sono infatti iniziate le riprese e sul set c’erano anche loro. Scopriamo insieme che ruolo avranno.

Don Matteo 15: tra le new entry Max Tortora, Diletta Leotta e Valeria Fabrizi

C’è grande attesa per una nuova stagione di Don Matteo 15. Confermatissimo, nonostante il caso mediatico scoppiato dopo la diffusione dei suoi audio privati da parte di Fabrizio Corona, c’è Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo. Accanto a lui però vedremo anche alcune new entry.

In particolare non è passata inosservata la presenza sul set di Spoleto di Diletta Leotta. Come anticipato da Tv, Sorrisi e Canzoni, la conduttrice sarà presente in una puntata in qualità di guest star dove interpreterà un’amica del capitano Diego Martini (l’attore Eugenio Mastrandrea). In un episodio ci sarà anche Valeria Fabrizi che tornerà a vestire i panni di suor Costanza, uno dei personaggi principali di ‘Che Dio ci aiuti’, che apparirà quindi in un cameo che rappresenta una sorta di crossover tra le due serie.

Presenza fissa del cast sarà invece Max Tortora che interpreterà il papà del capitano Diego Martini. Recentemente Max Tortora è stato protagonista di ‘Doppio Gioco‘ su Canale 5 e non farà parte della nuova stagione de ‘I Cesaroni – Il Ritorno’.

Il cast della nuova stagione

Nella nuova stagione di Don Matteo 15, non ci saranno solo Diletta Leotta, Max Tortora e Valeria Fabrizi. Vedremo come evolverà la storia d’amore tra il capitano Diego Martini e Giulia (l’attrice Federica Sabatini), sorella di don Massimo. Confermatissimi Nino Frassica, alias il Maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta (la perpetua Natalina), Francesco Scali (Pippo). Don Massimo invece sarà Raoul Bova.

Si dovrà attendere un po’ per la messa in onda delle nuove puntate che è prevista per la stagione autunnale del 2026, in prima serata su Rai1.