Milano torna negli anni ’90 per un intero weekend. Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026, alla Pelota di via Palermo 10, nel quartiere Brera, Sky e NOW organizzano una grande esperienza gratuita dedicata agli 883 e alla nuova serie Sky Original “Nord Sud Ovest Est”, in arrivo dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

L’evento trasformerà la storica location milanese in un viaggio immersivo tra Pavia e Los Angeles, sulle tracce di Max Pezzali e Mauro Repetto, con installazioni interattive, musica live, DJ set, ricostruzioni ispirate alla serie, gadget, giochi e numerose occasioni per realizzare foto e video.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà la partecipazione dello stesso Max Pezzali, presente sabato sera, mentre durante il giorno arriveranno anche Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, protagonisti della serie nei ruoli di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Evento 883 a Milano: quando e dove

L’esperienza dedicata a “Nord Sud Ovest Est” sarà aperta al pubblico:

Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre 2026, dalle 11.00 alle 19.00, alla Pelota Jai Alai, via Palermo 10, Milano, nel cuore di Brera. L’ingresso durante il weekend sarà libero, gratuito e senza necessità di registrazione. L’unica eccezione riguarda la festa prevista sabato sera, per la quale sarà invece necessario effettuare una registrazione gratuita tramite Eventbrite.

Max Pezzali a Milano sabato 3 ottobre

Il momento più atteso del weekend arriverà sabato sera. Intorno alle 22.30, il pubblico presente alla Pelota potrà incontrare Max Pezzali, protagonista di una partecipazione speciale dedicata alla storia e all’eredità musicale degli 883.

L’appuntamento farà parte della grande festa anni ’90 organizzata da Sky e NOW per accompagnare il lancio della nuova serie. La serata prenderà il via alle 21.00 con l’apertura delle porte.

Sul palco arriveranno i Pezza Band, tribute band degli 883, con un live set dedicato alle canzoni che hanno segnato la storia del gruppo. A seguire spazio alla musica di Radio Deejay, con DJ Shorty in consolle fino a mezzanotte.

Come partecipare alla serata con Max Pezzali

A differenza delle attività diurne, per la festa di sabato sera sarà necessario registrarsi gratuitamente. La prenotazione viene effettuata attraverso Eventbrite fino alla disponibilità dei posti previsti dall’organizzazione.

Durante le ore diurne, invece, l’accesso alla Pelota rimarrà gratuito e senza registrazione.

Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli incontrano i fan

Non ci sarà soltanto Max Pezzali. Sabato 3 ottobre intorno alle 12.30 è previsto un fan meeting con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, interpreti rispettivamente di Max Pezzali e Mauro Repetto nella serie.

I due attori racconteranno curiosità e retroscena della produzione e accompagneranno il pubblico all’interno del mondo narrativo di “Nord Sud Ovest Est”. Un incontro particolarmente interessante per chi ha già seguito la precedente serie dedicata alla nascita degli 883 e vuole scoprire come proseguirà il racconto.

Da Milano a Los Angeles sulle tracce degli 883

L’intera esperienza sarà costruita come un viaggio.Al momento del check-in, ogni visitatore riceverà simbolicamente il proprio “volo 883” diretto a Los Angeles, città in cui Max Pezzali e Mauro Repetto girarono nel 1993 il videoclip di “Nord Sud Ovest Est”.

Una volta entrati nell’area americana sarà possibile fotografarsi accanto alla Cadillac rossa ispirata al celebre videoclip. Nell’Area Deserto ci sarà invece una Dance Cabin nella quale i visitatori potranno registrare brevi video ispirati alle caratteristiche coreografie di Mauro Repetto.

Torna la Plaza Messicana di “Nord Sud Ovest Est”

Uno degli ambienti principali sarà la Plaza Messicana, ricostruita prendendo ispirazione proprio dal videoclip di “Nord Sud Ovest Est”. L’area ospiterà musica, animazione, mariachi, ballerini, tribute band degli 883 e DJ set organizzati con Radio Deejay. Il pubblico potrà quindi entrare materialmente nell’immaginario visivo di uno dei videoclip più conosciuti del gruppo.

Dalla California a Pavia: la cameretta di Max e la tavernetta degli 883

Dopo Los Angeles, il percorso riporterà i visitatori a Pavia, città fondamentale nella storia di Max Pezzali e Mauro Repetto. Alla Pelota saranno ricostruiti alcuni degli ambienti più riconoscibili della serie.

Tra questi ci sarà la tavernetta utilizzata da Max e Mauro come sala di registrazione, dove il pubblico potrà realizzare performance in lip sync sulle canzoni degli 883. Ci sarà inoltre la cameretta di Max, trasformata in una vera gaming experience dedicata agli anni ’90. Non mancherà una photo opportunity ispirata alla celebre copertina dell’album “Nord Sud Ovest Est”, che permetterà ai fan di entrare simbolicamente all’interno dell’immagine.

Musica, videogiochi e simboli degli anni ’90

L’esperienza vuole ricostruire non soltanto il mondo degli 883, ma più in generale l’immaginario pop degli anni Novanta. Per questo all’interno del percorso saranno presenti diversi partner legati all’evento.

Nintendo contribuirà alle esperienze dedicate al gaming, mentre Smemoranda e Interabilia parteciperanno alla ricostruzione dell’ambiente della cameretta anni ’90. Radio Deejay accompagnerà invece buona parte degli appuntamenti musicali e di intrattenimento.

Anche il Camogli di Autogrill nell’esperienza anni ’90

Il viaggio nella memoria coinvolgerà persino il cibo. Autogrill Italia realizzerà infatti un’area dedicata nella quale verranno proposti assaggi del Camogli, uno dei panini più riconoscibili delle soste autostradali italiane.

Un ulteriore elemento pensato per richiamare l’atmosfera dei viaggi e della cultura pop di quegli anni. Tra gli altri partner annunciati figurano Dr. Martens AirWair Italy, Arbre Magique, Mirato con BonBons Malizia, Novi, Birrificio Angelo Poretti, Pepsi, Lipton, Acqua Fiuggi, Gruppo Stock e Volkswagen Italia.

“Nord Sud Ovest Est”, quando esce la nuova serie sugli 883

L’evento milanese anticiperà di pochi giorni il debutto di “Nord Sud Ovest Est”. La nuova serie Sky Original arriverà dal 9 ottobre 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il racconto continuerà a seguire la storia degli 883, di Max Pezzali e Mauro Repetto, ripercorrendo una delle avventure musicali più popolari della musica italiana degli anni Novanta.

L’appuntamento di Milano del 3 e 4 ottobre rappresenterà quindi una sorta di grande anteprima aperta al pubblico, costruita per far entrare i fan nell’universo della serie prima del debutto televisivo.