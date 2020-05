Max Novaresi lascia Verissimo? E’ questa l’indiscrezione che si rincorre nei vari corridoi di Mediaset: l’autore tv da super ascolti sarebbe vicino all’addio dal programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Stando a quel che si vocifera dalle parti di Cologno Monzese, infatti, la mente di punta di Verissimo, fortunata trasmissione targata Videonews, dopo ben sette anni di attività pare sia in procinto di rinunciare al contenitore di infotainment.

I motivi, da quel che si apprende, non sarebbero da ricercare in un possibile cambiamento nel rapporto con la “padrona di casa” o con la squadra di lavoro, ma più semplicemente nella voglia di sperimentare altre strade lavorative e un po’ meno d’abitudine.

Ecco che allora la puntata di “storie” di domani, sabato 30 maggio 2020, potrebbe essere per lui l’ultima e col programma che, in questo periodo, continua ad andare in onda in versione “speciale” perché in pausa per il Coronavirus.

Chi è Max Novaresi? L’autore da Bigodini ad Affari tuoi

Ma chi è Max Novaresi? Conosciamolo meglio. Noto agli addetti ai lavori più semplicemente col soprannome di Max, il 48enne di Genova è un bravo autore tv tra i più quotati in casa Mediaset (e non solo).

Di recente, per chi non lo sapesse, ha lavorato nel dietro le quinte del Festival di Sanremo 2020 di Amadeus e anche per 20 anni che siamo Italiani, lo show di Rai 1 con protagonisti Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

E’ diventato però noto ai telespettatori grazie al ruolo de “Il Dottore” di Affari tuoi, il gioco dei pacchi trasmesso da Rai 1 e che, nel periodo del suo coinvolgimento, dal 2009 al 2013, fu condotto da Max Giusti.

Dopo gli esordi di carriera negli anni ’90 a Striscia la notizia, successivamente ha anche lavorato per altri programmi di successo, come Grande Fratello, Scherzi a parte e Bigodini, trasmissione cult da lui condotta nel 2000 e davanti alle telecamere di Italia 1.