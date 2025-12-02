Tutto pronto per il debutto di Max Giusti sugli schermi di Canale 5. Il conduttore, comico e cabarettista approda a Mediaset al timone di due programmi di successo: prima con “Caduta Libera” e poi con “The Wall”.

Max Giusti conduttore di Caduta Libera su Canale 5: quando in tv

Ci siamo: da domenica 7 dicembre 2025 al via la nuova stagione di Caduta Libera, il game show di successo di Canale 5 affidato quest’anno alla conduzione di Max Giusti. Il comico e conduttore debutta nel giorno in cui su Rai1 ci sarà la prima della Scala di Milano, quindi non avrà la concorrenza né de L’Eredità né tantomeno di Affari Tuoi. Il programma televisivo italiano di genere game show che vede un concorrente, 10 sfidanti, 11 botole e un montepremi di 500.000 euro riparte con una importante novità: la conduzione di Max Giusti che arriva alla guida di uno dei titoli più longevi e riconoscibili del preserale Mediaset, reso celebre negli anni dalla conduzione di Gerry Scotti.

Max Giusti non sarà da solo, visto che al suo fianco arriva Isobel Fetiye Kinnear, ballerina protagonista di Amici nel 2023 nelle vesti di presenza fissa del programma. Giusti subentra in una fascia presidiata con successo da Paolo Bonolis e dal suo Avanti un altro!, segnando così un nuovo passaggio di testimone all’interno del palinsesto preserale di Canale 5.

Caduta Libera 2025, le novità del programma di Canale 5

La quattordicesima edizione di Caduta Libera 2025 – co-prodotta da RTI ed Endemol Shine Italy – si presenta rinnovata non solo con l’arrivo di Max Giusti, ma anche con una nuova scenografia, nuova veste grafica e diverse modifiche alla struttura del gioco. Tra le new entry spicca “A casa di…”, una prova che invita i concorrenti a individuare un personaggio noto partendo da una serie di indizi. Incrementato anche il montepremi, che potrà raggiungere la cifra massima di 300 mila euro.

Anche il finale di puntata cambia volto con “Sei vincente”, un meccanismo completamente nuovo: il campione dispone di tre minuti per rispondere a sei domande consecutive, salendo idealmente sei gradini. Può tentare più risposte, ma ogni errore comporta un arretramento. Solo completando la scalata conquista il montepremi accumulato; in caso contrario scatta la caduta nella botola, pur conservando il titolo. La nuova stagione si apre con il ritorno del campione in carica, Enrico Villanova, 36 anni, di Treviso.

Caduta Libera 2025, aperti i casting del programma di Canale 5

Ricordiamo che sono aperti i casting per partecipare come concorrenti a Caduta Libera 2025. Per parteciperà bisogna avere tra i 18 e 55 anni e prenotarsi tramite il sito ufficiale: casting.endemolshine.it/cadutalibera.

Il format Caduta Libera è tratto da Still Standing, creato da July August Productions Ltd. e distribuito da ITV Studios Global Partnerships. Con oltre 7.500 episodi realizzati, la versione internazionale ha raggiunto più di 20 Paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, fino ai recenti debutti in Ecuador, Cile e Messico.