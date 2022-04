Maurizio Costanzo è di certo una delle poche persone che quando deve esprimere un suo pensiero, di certo non lo manda a dire. Il giornalista e conduttore dello storico “Maurizio Costanzo Show”, il più longevo talk della televisione italiana, in un’intervista a Il Foglio, parla della piega che hanno preso i talk-show in Italia.

Maurizio Costanzo parla di Massimo Giletti, talk-show in tv e su Pierpaolo Pretelli dice: “Lui mi piace”

Lui, il maestro, l’uomo che il talk-show in Italia lo ha inventato, da “Bontà loro”, a il “Maurizio Costanzo Show”, dice: “In tv c’è una commistione tra spettacolo e informazione. E non si capisce più niente. Così si danneggia l’informazione, credo. E si danneggia anche il talk-show”.

Maurizio Costanzo, tra i primi a invitare nei suoi programmi i cosiddetti “ospiti acchiappa audience”, parla di una situazione che sembra essere sfuggita di mano: “Non oso dirlo, ma il degrado non è soltanto degli ospiti. È un po’ generale. Io li ho sempre messi a teatro i miei personaggi, con il pianoforte, con l’orchestra, con il cantante”.

Maurizio Costanzo: “Mi sfugge perché Giletti va a Odessa invece di stare in studio”

Sul collegamento da Odessa di Massimo Giletti con tanto di elmetto sul capo, Maurizio Costanzo ha un pensiero molto chiaro: “Io non ho mai fatto collegamenti. Sono proprio un elemento che imbastardisce, perché confonde informazione e intrattenimento. E un po’ mi sfugge perché il mio amico Giletti se ne vada a Odessa invece di stare nel suo studio a Roma”.

Maurizio Costanzo: “Pierpaolo Pretelli mi piace”

Costanzo è da sempre uno stimatore delle nuove generazioni, uno che ha sempre avuto un occhio particolare nello scovare talenti. Durante il suo programma radiofonico “Facciamo finta che” in onda su R101, condotto con Carlotta Quadri, il giornalista ha ospitato Pierpaolo Pretelli, che proprio in radio è protagonista il venerdì con il programma “Procediamo” condotto da Fernando Proce con Regina e Sabrina “Bambi”.

Su Pretelli, Costanzo ha le idee ben chiare: “Secondo me lo merita. Quello che mi piace di Pretelli è una forma di ottimismo di base, che in questo momento ce n’è bisogno. La voglia di esserci. Questa serenità”.

Alla domanda “Hai qualche nuovo progetto?”, Pretelli ha risposto: “Con alcuni amici autori sto scrivendo un piccolo spettacolo tutto mio, una sorta di one man show dove canto, recito, ballo, insomma un’ora di spettacolo. Lo stiamo preparando, è ancora un po’ presto, però spero di uscire intorno ai primi di giugno. Dovremmo essere sia a Roma che a Milano. Più che altro ho voglia di mettermi in gioco, di fare un po’ di gavetta che è fondamentale, voglio provare a darmi una tara, a tararmi (ride)”. Costanzo gli suggerisce: “Pierpaolo dovete insistere, mi raccomando. Anche se ci fosse qualcosa che non va, non fa niente. Insistete, mai mollare”.

A proposito della sua esperienza in radio Pierpaolo Pretelli dichiara:“Magari in futuro perché no fare qualcosa con Giulia, si può anche provare, perché credo c’è molta complicità nella coppia perché noi ridiamo e scherziamo tanto e secondo me ci potrebbero essere dei contenuti divertenti da portare anche in radio, perché no?”. “A me piace tantissimo fare la radio, era uno dei miei sogni e il fatto che lo stia realizzando per me è gratificante” – Ha poi concluso Pretelli.