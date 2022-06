Dopo quanto accaduto domenica scorsa a Non è l’Arena, Maurizio Costanzo ha ‘punzecchiato’ Massimo Giletti. Non si placano le polemiche sulla puntata del programma di La7 in diretta dalla Russia. Ecco le parole del noto giornalista e conduttore che con una frase ha fatto ben capire il suo pensiero sul collega.

Maurizio Costanzo vs Massimo Giletti: le parole del gioralista

Quest’oggi, durante il programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri dal titolo “Facciamo finta che”, Maurizio Costanzo, nell’ambito di un intervento del professor Raffaele Morelli incentrato sull’ io sociale, ha commentato in maniera lapidaria la vicenda inerente Massimo Giletti in Russia per la diretta di domenica scorsa di Non è L’Arena, il talck di La7.

Quando Raffaele Morelli, durante la sua analisi, si è chiesto e ha chiesto: “Perché un bravo giornalista per cercare l’audience deve entrare in rapporto con gente così banale, così distruttiva che lo insulta anche?”, Maurizio Costanzo ha prontamente ribattuto: “Perché va a rompere le balle al Cremlino. Stesse in uno studio di Roma oppure vai a fare l’inviato con scritto Press e combatti in Ucraina. Quelli lì chi li ha invitati? Li avrà invitati Giletti e la sua redazione, qualcuno li ha chiamati”.

A cosa si riferivano Morelli e Costanzo? In primis al duro confronto tra Giletti e il suo interlocutore. Il confronto con la portavoce del ministro degli esteri russo, Maria Zakharova è stato piuttosto intenso. Successivamente è seguita una lite con il collega Alessandro Sallusti che ha abbandonato la trasmissione esponendo tutto il suo malcontento e dissociandosi dalla piega che aveva preso il programma.

Massimo Giletti malore in diretta: colpa dello stress?

Morelli e Costanzo hanno poi espresso la loro opinione sul malore di Giletti dovuto molto probabilmente al freddo e allo stress. Morelli ha sottolineato: “Io vedo il suo malessere come una ferita che lui ha sentito, ha sentito di essere nel posto sbagliato. Credo che abbia sentito una ferita perché ha visto veramente come è stato trattato”.

Costanzo, poco dopo, ha concordato con tale analisi. Lo stress e la fatica per la conduzione di una puntata così particolarmente difficile hanno avuto il sopravvento sul giornalista che, dopo il piccolo malore, si è ripreso e ha continuato a condurre il programma.