Cosa è accaduto ieri sera, domenica 5 giugno 2022, a Massimo Giletti che ha avuto un malore mentre era in diretta da Mosca per la puntata di Non è l’Arena in onda su La7? Come sta ora il conduttore e giornalista di punta della Rete di Urbano Cairo a cui già in passato è capitato di sentirsi male durante la messa in onda del programma?

Massimo Giletti malore a Non è L’Arena: preoccupazione in studio

Sarà stato il freddo della Russia, sarà stato lo stress ma Massimo Giletti, per via del malore in diretta durante Non è L’Arena, ha fatto preoccupare tutti in studio e i telespettatori a casa. Il conduttore dell’amatissimo programma di La7 stava parlando con Myrta Merlino, presente in studio a Roma, quando si è sentito male. La Merlino si è dunque accorta subito di quanto stava accadendo e ha prontamente detto: “Oddio Massimo, aiutate Massimo ….” salvo poi continuare la diretta come una vera professionista avrebbe fatto. La trasmissione si è dunque interrotta bruscamente. Poco dopo, però, è ripresa grazie a Myrta Merlino che ha preso in mano la conduzione da Roma sostituendo momentaneamente il collega.

Giusto il tempo di riprendersi e Giletti si è poi mostrato nuovamente in video. Il conduttore è apparso seduto dentro lo studio, non più in piedi e fuori al freddo, ma comunque presente e combattivo, pronto a continuare a condurre una puntata piuttosto difficile dove anche Alessandro Sallusti ha protestato platealmente abbandonando il collegamento e rinunciando al compenso.

A rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute è stato lo stesso Giletti che appena gli è stato possibile ha sottolineato: “È stata una mancanza di zuccheri, il freddo e ho avuto un mancamento, sto bene, può capitare“.

Malore a Non è L’Arena durante la diretta: il precedente

Qualche anno fa Massimo Giletti aveva già avuto un malore durante la diretta di Non è L’Arena su La7. A gennaio 2018 infatti Giletti, pallido e visibilmente provato, durante la conduzione in studio a Roma, disse di non riuscire più ad andare avanti. All’epoca era stata la forte influenza a procurargli una battuta d’arresto.

Al posto di Myrta Merlino, quella volta furono gli ospiti presenti, ovvero: Klaus Davi, Carla Cantone e Ignazio La Russa a preoccuparsi in primis per lui, ad alzarsi in piedi e a farlo sedere su una seggiolina dicendosi pronti ad interrompere la puntata.