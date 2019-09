La redazione di SuperGuidaTv è in grado di anticiparvi una notizia in anteprima. Prossimamente ci sarà una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show dedicata ai vent’anni del Grande Fratello. Quali saranno gli ospiti in studio?

Maurizio Costanzo Show, uno speciale per il Grande Fratello

Oggi siamo in grado di anticiparvi in anteprima una bellissima notizia. Presto andrà in onda una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show dedicata ai vent’anni del Grande Fratello. Il giornalista e conduttore televisivo ripercorrerà la storia del reality show più longevo della televisione italiana con l’ausilio degli ospiti in studio.

Come sappiamo, infatti, sono trascorsi quasi vent’anni dall’inizio del reality show basato sul format olandese Big Brother. La pagina ufficiale del Grande Fratello sta celebrando già da un po’ di tempo l’anniversario, ma presto anche Costanzo si unirà al coro, nonostante in passato abbia dichiarato: “Il GF era orrendo. È stato la finestra sulla discarica. E non è che se uno show ha successo vuol dire che è buono: il pubblico si sbaglia. Dobbiamo difenderci dal trash”.

Sarà sicuramente uno speciale nostalgico, emozionante, pieno di storie da raccontare. Ci sarà ovviamente anche il ricordo di Pietro Taricone, autentico protagonista della prima edizione del reality show scomparso tragicamente nel 2010.

Maurizio Costanzo Show, speciale Grande Fratello: i probabili ospiti

Se la notizia dello speciale dedicato ai vent’anni del Grande Fratello è certa e ve la diamo in anteprima, non sappiamo ancora annunciarvi ufficialmente la lunga rosa di ospiti.

Sicuramente ci saranno i concorrenti delle passate edizioni del reality show: da Cristina Plevani (vincitrice prima edizione) a Serena Garitta e Jonathan Kashanian (vincitori terza e quarta edizione), fino a Floriana Secondi e ai concorrenti delle ultime edizioni, come la vincitrice Martina Nasoni o Francesca De Andrè.

In studio potrebbe esserci anche la conduttrice Alessia Marcuzzi, mentre non sappiamo se ci saranno Daria Bignardi e Barbara D’Urso. Il pubblico femminile, invece, spera di vedere sul palco del Costanzo Show anche Luca Argentero e Ascanio Pacelli.