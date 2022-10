Terzo appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show” in onda questa sera venerdì 21 ottobre 2022 in seconda serata su Canale 5. Il programma prodotto da FASCINO P.G.T. per Mediaset e con la regia di Valentino Tocco, anche durante questa terza serata sarà arricchito da un parterre di ospiti che arrivano drittamente dal mondo della tv, del cinema, della musica e non solo. Andiamo quindi a scoprire insieme quali sono gli ospiti che saranno sul palco del “Maurizio Costanzo Show” durante la terza imperdibile puntata che andrà in onda questa sera in seconda serata alle 23.59 su Canale 5.

“Maurizio Costanzo Show” stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti della terza puntata

Sul palco dello storico Teatro Parioli in Roma durante la terza puntata in onda questa sera, venerdì 21 ottobre 2021 alle ore 23.59 circa, del “Maurizio Costanzo Show”, il talk più longevo della televisione italiana, saranno accolti dal padrone di casa Maurizio Costanzo tantissimi ospiti.

Gli ospiti della terza puntata di venerdì 21 ottobre 2022

A salire sul palco questa sera saranno: il grande conduttore tv di “Avanti un altro”, programma del preserale di Canale 5, Paolo Bonolis, l’amatissima attrice premiata di recente al Festival del Cinema di Venezia con il Leone d’Oro alla Carriera Stefania Sandrelli, che sarà accompagnata da sua figlia l’attrice Amanda, il brillante showman di successo e conduttore di “Stasera Tutto è Possibile” Stefano De Martino, il teleimbonitore Roberto Da Crema, la grande e amatissima voce della musica italiana Marcella Bella;l’ex modella e personaggio televisivo italiano Pamela Camassa, il conduttore Filippo Bisciglia, il professore di canto del talent “Amici” Rudy Zerbi, con la lavagna dei Buoni e Cattivi, la grande attrice comica e di teatro Gabriella Germani e i valletti Sara Croce e Nicolò di Tullio.

Come seguire il “Maurizio Costanzo Show” in streaming

Ricordiamo che è possibile seguire il “Maurizio Costanzo Show” anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web www.wittyTv.it.