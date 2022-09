Al via stasera, Venerdì 30 settembre 2022, la nuova stagione del Maurizio Costanzo Show. In questi anni sono stati ben 50.000 gli ospiti che hanno almeno una volta calcato il palcoscenico dello storico Teatro Parioli di Roma. Ben 4.470 sono le puntate andate in onda fino ad oggi e che precedono quella che si preannuncia come una delle edizioni più attese di sempre e che non sarà da meno rispetto alle precedenti.

“Maurizio Costanzo Show” stasera su Canale 5: anticipazioni e ospiti della prima puntata

Quest’anno il Maurizio Costanzo Show taglia il traguardo del 40° anno di vita. L’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione del talk più famoso della tv italiana, nato dall’idea di Maurizio Costanzo, è in programma per questa sera in seconda serata alle ore 23.20 circa su Canale 5.

Gli ospiti della prima puntata del 30 settembre 2022

Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno: l’attore Christian De Sica, il principe Emanuele Filiberto di Savoia, il giornalista Aldo Cazzullo, la mitica Orietta Berti, il giornalista Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini, il cantante Fabio Rovazzi, il giornalista Giuseppe Cruciani,il poliziotto eroe Alberto Crispo, l’attore comico Francesco Cicchella, l’ex “Bonas” di “Avanti un altro” Sara Croce e l’atleta Nicolò Di Tullio.

“Maurizio Costanzo Show” un successo lungo 40 anni

In questi 40 anni, il Maurizio Costanzo Show, ha raccontato l’attualità, la società, la politica, le più importanti campagne civili, la cultura, l’arte, lo sport e tutto ciò che fa spettacolo. Sulle poltrone dello storico Teatro Parioli si sono susseguiti ospiti arrivati da tutto il mondo.

Tra le puntate storiche del talk di Canale 5, è passata alla storia quella andata in onda il 26 settembre 1991. Costanzo propone in prima serata uno speciale della sua trasmissione dedicato alla morte di Libero Grassi, imprenditore assassinato dalla mafia un mese prima, con ospiti in studio Giovanni Falcone, Rita dalla Chiesa, Francesco Di Maggio e Alfredo Galasso; a Costanzo si alterna Michele Santoro con Samarcanda su Rai 3, in onda dal Teatro Biondo di Palermo, da dove diede la parola ad un allora giovanissimo e sconosciuto Salvatore Cuffaro che intervenne in difesa dell’allora Ministro Calogero Mannino: la serata totalizzò quasi dieci milioni di telespettatori.

Durante un altra diretta della trasmissione, fu letto un telegramma del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che rivolgendosi a Maurizio Costanzo, scrisse: «La sua trasmissione ha contribuito a stimolare il confronto e il dialogo».