Questa sera in seconda serata su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata del “Maurizio Costanzo Show” in onda eccezionalmente di lunedì sera.

Gran finale con tantissimi ospiti e personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. A cominciare dalla conduttrice Simona Ventura ospite in studio con il compagno Giovanni Terzi. Torna al “Maurizio Costanzo Show” la vamp ed opinionista Tina Cipollari, volto storico del programma “Uomini e Donne”, l’imitatrice Gabriella Germani e il compositore, autore e produttore Mario Lavezzi.

E ancora in studio: Anna Pettinelli e il compagno Stefano Marchi, Enrico Papi ed Emanuela Aureli. Non mancherà il talk politico con Licia Ronzulli, assistenze politica dal 2016 di Silvio Berlusconi e senatrice di Forza Italia. Per il faccia a faccia, invece, Costanzo incontrerà Vincenzo Spadafora, ministro dello sport e della gioventù.