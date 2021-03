Cosa accadrà durante il debutto del Maurizio Costanzo Show 2021? Cosa ci dicono le anticipazioni sugli ospiti del programma di Maurizio Costanzo in onda mercoledì 24 marzo 2021 con la prima puntata della nuova stagione televisiva? Tanti Vip approderanno in studio per rispondere alle domande del famoso ed amato giornalista, ma anche per raccontarsi. Fra loro: Giorgia Meloni e Tommaso Zorzi. Per quest’ultimo è un periodo d’oro. Dopo essere stato proclamato vincitore del GF Vip di Alfonso Signorini è diventato opinionista dell’Isola dei Famosi.

Maurizio Costanzo Show: gli ospiti della prima puntata

La 39° edizione del Maurizio Costanzo Show prenderà il via mercoledì 24 marzo 2021 in seconda serata su Canale 5. Quali saranno gli ospiti? In primis l’onorevole Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’italia che sarà la protagonista del famigerato Uno contro tutti.

Sul palco saranno presenti, però, anche diversi attori, influencer e personaggi del mondo dello spettacolo o giornalisti. Per la grande occasione, infatti, Costanzo ha invitato: la grande attrice del cinema italiano Ornella Muti, la regina della lirica Katia Ricciarelli, il Direttore de Il Mattino Federico Monga e i giornalisti Giampiero Mughini e Claudia Fusani.

Oltre a loro: Tommaso Zorzi, l’attrice comica Gabriella Germani, la conduttrice Maria Teresa Ruta e l’attrice Rosalinda Cannavò. Queste ultime sono altre due concorrenti del GF VIP vinto da Zorzi. Cosa racconteranno tutti e tre dell’esperienza fatta nel reality di Canale 5? Maria Teresa e Tommaso avranno modo di far pace fra loro? Costanzo riuscirà a metterci una buona parola?

Cosa farà Zorzi? A quanto si apprende da quello che circola sul web l’influencer si esibirà cantando e lascerà tutti a bocca aperta.

Si spera anche che il giornalista chieda alla Cannavò qualcosa in più sull’Ares Gate per cui è stata chiamata in Questura anche Barbara d’Urso. Potrebbe parlare dell’argomento anche Eva Grimaldi, altra ospite del programma di Canale 5.

L’omaggio a Raoul Casadei

Tanti i temi trattati nella prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show. Fra le varie discussioni, però, ci sarò modo di rendere omaggio, nel migliore dei modi, a Raoul Casadei, il famoso musicista morto a causa del Covid lo scorso 13 marzo 2021.

La Zago band sarà presente per salutare in musica il grandissimo artista che ha reso celebre in tutto il mondo il liscio.