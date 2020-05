Maurizio Battista approda in prima serata su Rai2 con “Poco di tanto“, un programma televisivo prodotto con la collaborazione di Ballandi. Si tratta di un format tutto con il comico romano pronto a calarsi nei panni di “divulgatore”. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntate.

Maurizio Battista debutta su Rai2 con “Poco di tanto”

Al via da giovedì 14 maggio 2020 alle ore 21.20 la prima puntata di “Poco di tanto“, il nuovo programma televisivo condotto da Maurizio Battista. Il comico romano, che ci ha concesso un’intervista in questi giorni, sarà al timone del format prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi, per tre prime serate. Una nuova sfida visto che si mescolano insieme lo stile da monologhista di Battista con inserti di genere documentaristico. “Poco di tanto” è un lungo viaggio alla scoperta di tre decenni importanti della storia del nostro paese: gli anni ’60, ’70 e ’80. Durante ogni puntata, infatti, il comico trasporta i telespettatori in uno di questi decenni della storia contemporanea italiana con la partecipazione di illustri ospiti. Per la prima puntata ci sarà Orietta Berti come ha raccontato il comico romano nella nostra intervista : “tra gli ospiti musicali avrò avrà ospiti Orietta Berti, che preparerà tortelli al sugo in cucina, con Don Backy in salotto. E poi Riccardo Fogli e Sandro Giacobbe per gli anni 70; Gazebo e la mitica I like Chopin per gli anni 80. “.

Poco di tanto di Maurizio Battista, gli ospiti

Non solo Orietta Berti nella prima puntata di “Poco di tanto” di Maurizio Battista in onda giovedì 14 maggio 2020 in prima serata su Rai2. Accanto alla celebre artista e personaggio televisivo, infatti, ci sarà anche Don Backy con cui Battista racconterà i mitici anni ’60. Entrambi, infatti, sono stati protagonisti di questo decennio e per l’occasione condivideranno con il comico romano e con tutto il pubblico italiano un vizio o una virtù di quegli anni raccontando anche un’abitudine che si è persa e una che si è assunta delineando mode e fissazioni. Battista dal canto suo si ritroverà con la sua arguta comicità a raccontare la famiglia italiana spettatrice e a volte protagonista di quelle che sono state delle piccole rivoluzioni storiche.

Ospiti delle prossime puntate: Riccardo Fogli e Sandro Giacobbe per raccontare gli anni ’70, mentre Michele Zarrillo e Gazebo saranno i rappresenta degli Anni 80.