Mattino Cinque streaming, ecco la puntata completa di venerdì 29 maggio 2020 su Canale 5.

Francesco Vecchi e Federica Panicucci in diretta con gli approfondimenti sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, i fatti di cronaca, la situazione politica e molto altro. Anche la puntata di oggi è incentrata sulla pandemia da Covid-19. Con la fase 2 e la riapertura delle attività e dei negozi, la situazione in Italia sembra sotto controllo anche se tante sono le preoccupazioni circa la riapertura della Regioni in arrivo dal 3 giugno. In diretta il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha commentato la polemica scoppiata per via delle dichiarazioni di Beppe Sala sulla richiesta di alcune regioni del sud dei test sierologici per chi proviene dalla Lombardia.