Tutto pronto per la nuova edizione di Mattino Cinque News, il programma mattutino di informazione condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Scopriamo la data di inizio, le anticipazioni e tutte le novità della sedicesima edizione.

Mattino Cinque News, quando inizia su Canale 5

Al via la nuova stagione di Mattino Cinque News, il programma storico del mattino condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi su Canale 5. L’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione è da lunedì 25 settembre 2023 dalle ore 8:40 alle 10:50. Lo storico programma del mattino di Canale 5 è stato riconfermato in toto dal lunedì al venerdì nel consueto appuntamento dalle ore 8:40 alle 10:50.

Confermata anche la coppia di conduttori: Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Per la Panicucci si tratta della quindicesima edizione dopo un’annata, quella del 2022-2023, di grandissimo successo. “Per me è talmente un privilegio aprire il palinsesto del mattino di Canale 5 entrando nella case degli italiani che il peso non lo sento. Quando c’è la passione passa tutto in secondo piano” ha dichiarato proprio la conduttrice alla vigilia della nuova edizione dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

Mattino Cinque News, novità e contatti

Squadra vincente non cambia verrebbe da pensare vedendo i conduttori e il format della nuova edizione di Mattino Cinque News! Del resto dopo gli ottimi ascolti della scorsa stagione perchè rivoluzionare un programma “vincente” tra i più seguiti della fascia del mattino? Anche Federica Panicucci, padrona di casa da 15 anni, dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato : “la formula resta invariata, da noi il pubblico è abituato a trovare notizie e approfondimenti di vario genere”.

Al centro del programma come sempre i fatti di cronaca, politica, spettacolo, gossip con la partecipazione di tanti ospiti in studio e in diretta. Per chi volesse entrare in contatto con la trasmissione è possibile farlo tramite i profili social ufficiali del programma su Twitter, Facebook e Instagram.

L’appuntamento con Mattino Cinque News 2023-2024 è da lunedì 25 settembre 2023 su Canale 5.