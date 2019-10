Comincia una nuova settimana e immancabile è l’appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti rivelato a Mattino Cinque nella puntata odierna lunedì 21 ottobre.

Ecco tutte le novità e le previsioni per la settimana appena iniziata per i dodici segni dello zodiaco. A rivelare cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco è la nota astrologa Ada Alberti che, ogni settimana, rivela in esclusiva il suo Oroscopo per tutti i telespettatori di Mattino 5.

Ecco il video Mediaset completo!