Gabriella Pession ospite a Mattino Cinque presenta la nuova fiction “Oltre la soglia” in partenza su Canale 5.

Al via da questa sera una nuova fiction in prima serata su Canale 5: si tratta di “Oltre la soglia” dove la Pession interpreta il ruolo di una neuropsichiatra infantile. Una fiction importante in cui si parlerà di un argomento molto delicato come la schizofrenia.

Ecco il video Mediaset dell’attrice che parla del suo ruolo nella fiction “Oltre la soglia”.