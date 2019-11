Mattino Cinque, puntata di lunedì 4 novembre 2019: in studio si parla di ASMR, il nuovo fenomeno dei sussurri che sta dilagando tra i giovanissimi (e non solo).

Per l’occasione in studio c’è Marco Mozzoni, neuropsicologo e psicoterapeuta, che presenta il libro “ASMR. La rivoluzione dei sussurri” in cui parla della moda del momento: quella di registrare e pubblicare in rete video incentrati su sussurri, fruscii e altri suoni rilassanti.