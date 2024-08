L’estate non è ancora finita, ma cominciano a trapelare le date di partenza di alcuni dei programmi di maggior successo del daytime di Canale 5. Tra questi c’è anche Mattino Cinque 2024 2025, lo storico programma del mattino condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci su Canale 5. Ecco la data di partenza.

Mattino Cinque 2024 2025: data di partenza su Canale 5

Lo scorso 28 giugno è calato il sipario sull’ultima edizione di Mattino Cinque News, l’ultimo programma del daytime di Canale 5 a salutare i telespettatori. Il programma mattutino di informazione e intrattenimento con la presenza di tanti ospiti in studio è pronto a tornare in diretta subito dopo la fine dell’estate. Se lo scorso anno Mattino Cinque è tornato in onda quasi a fine settembre lasciando così spazio a Morning News di proseguire per quasi 3 mesi, quest’anno il programma del mattino di Canale 5 gioca d’anticipo e torna in onda molto prima. La partenza della nuova stagione di Mattino Cinque News 2024 2025, infatti, è fissata per lunedì 2 settembre su Canale 5.

Chiusura anticipata di molto per Morning News, il programma iniziato il 1 luglio e condotto da Dario Maltese pronto a salutare i telespettatori il 30 agosto.

Mattino Cinque 2024 2025, i conduttori

Ma chi sono i conduttori dell’edizione 2024 2025 di Mattino Cinque News? Confermati Francesco Vecchi e Federica Panicucci grazie agli ottimi ascolti che hanno registrato durante l’ultima stagione. Non solo, la Panicucci è riconfermata alla conduzione anche di Mattino 4, il nuovo programma di informazione ed intrattenimento trasmesso dalle ore 11 su Rete 4. Accanto a lei ritroveremo Roberto Poletti ed anche in questo caso la partenza di Mattino 4 è stato anticipato a lunedì 2 settembre.

Tra i tanti programmi dei daytime che ripartiranno a settembre ricordiamo: