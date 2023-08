Dopo la vittoria ad Amici a maggio, Mattia Zenzola ha cominciato subito a girare l’Italia partecipando a vari eventi in cui ha incontrato i fan. Un vero e proprio bagno di folla per il ballerino vincitore del talent di Canale 5 che si è esibito in una serata a Roma a Cinecittà World lo scorso 6 agosto.

Mattia è stato accolto con grande calore da parte del pubblico presente e nel corso della serata ha fatto salire sul palco alcune fan che hanno ballato assieme a lui. Al termine della serata, il ballerino ha firmato autografi e scattato selfie.

Noi di SuperGuida TV eravamo presenti all’evento e abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva Mattia Zenzola che ci ha accolto in camerino dimostrandosi disponibile a rispondere alle nostre domande.

Mattia Zenzola, intervista al vincitore di Amici

Mattia è soddisfatto del riscontro che sta ottenendo da parte del pubblico. Un riscontro enorme che lui stesso non si aspettava come ha raccontato ai nostri microfoni: “Non me lo aspettavo minimamente. E’ stata per me una sorpresa. Ho sempre cercato di dare il meglio e per farlo ho lavorato tanto. Sono contento di essere riuscito a trasmettere qualcosa alle persone e questo lo sto scoprendo solo ora. Spero di continuare così”.

Fuori dal talent, per Mattia non è stato facile riabituarsi alla vita di tutti i giorni. Il ballerino ha ammesso di aver avuto qualche difficoltà: “Durante il primo periodo non sono stato benissimo. Ero tanto confuso e spaventato perché anche se non sembra ho tante insicurezze. Cerco di nasconderle o mi convinco di non averne ma ne ho tante come tutti del resto. Era tutto nuovo per me, lo è ancora e ora mi sto pian piano abituando. Ora però sto tornando alle mie vecchie abitudini. Ad oggi sto conoscendo tante persone che mi fanno stare bene”.

Abbiamo poi chiesto a Mattia con quali dei suoi ex compagni di avventura del talent di Amici sia rimasto in contatto. Lui risponde: “Mi sento tanto con Wax. E’ stato il suo compleanno da poco e gli ho fatto gli auguri. Sono rimasto in contatto anche con Angelina, Isobel, Alessio, Samu e anche Benedetta. Ci tengo tanto alle amicizie e ai rapporti che ho creato nella scuola”.

Mattia Zenzola è finito nel tritacarne del gossip per una presunta storia d’amore con Benedetta Vari. Durante le esibizioni ad Amici, i due si erano lasciati andare a balli appassionati che avevano destato dei sospetti. Dopo l’uscita dal talent, si sono moltiplicati gli avvistamenti dei due ballerini e in molti hanno iniziato a chiedersi se tra loro fosse scattato qualcosa in più di un’amicizia. AI nostri microfoni Mattia ha voluto chiarire: “Con lei sto tanto bene. Condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene insieme, sia nel ballo che nella vita. Ci divertiamo tanto. Non penso che ogni volta ci sia bisogno di dare spiegazioni”.

Mattia Zenzola è un bravissimo ballerino di latino-americano. Il suo insegnante Raimondo Todaro ha sempre creduto nelle sue capacità dichiarando più volte nel corso della trasmissione di non aver mai conosciuto un ballerino così tecnicamente preparato. In molti ricorderanno che prima di arrivare a ricoprire il ruolo di insegnante ad Amici, Todaro è stato uno dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle. Abbiamo chiesto a Mattia Zenzola se in caso di un’eventuale chiamata da parte di Milly Carlucci accetterebbe di far parte del cast: “Non mi dispiacerebbe. E’ un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. E’ un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no?”.

A conclusione dell’intervista gli abbiamo chiesto in che rapporti sia rimasto con Maria De Filippi. Mattia ha dichiarato: “Maria ha mille impegni e dopo Amici si è dedicata anche ad altri programmi. Non abbiamo avuto tanto modo di sentirci ma sono convinto che lei c’è sempre. Tutto quello che è successo all’interno della scuola, a partire dai rapporti personali che si sono creati, è dipeso da Maria. E’ una donna che mette tutti sullo stesso piano, che tratta tutti allo stesso modo. E questa è la cosa più bella”.