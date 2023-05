Mattia Zenzola è uno dei possibili vincitori di Amici 22. Il ballerino, che abbandonò lo scorso anno la scuola a causa di un infortunio, è ritornato in questa edizione più convinto dei propri mezzi e con una fanbase alle spalle molto forte. Sarà lui, secondo i social, a vincere Amici 2023. In finale dovrà vedersela con Angelina, Wax e Isobel. Ma chi è Mattia Zenzola? Scopriamolo insieme in base ad alcune informazioni presenti su di lui in rete.

Chi è Mattia Zenzola, il ballerino tra i più quotati per la vittoria di Amici 2023

Mattia Zenzola nasce a Bari, e a gennaio di quest’anno festeggia il suo 19esimo compleanno all’interno della scuola di Amici. Sin da piccolo si appassiona al mondo della danza specializzandosi nel latino-americano e nella zumba, disciplina insegnata da sua mamma. Ha un bellissimo rapporto con i suoi genitori che hanno circa 20 anni di differenza. Mattia, portato in palestra dalla mamma, si innamora subito del latino-americano. Partecipa a diverse gare, vincendo anche dei premi. Conosce Raimondo Todaro, il suo mentore, che poi lo seguirà e prenderà come allievo all’interno della scuola di Amici. Lo scorso anno, ad un passo dalla finale, è costretto ad abbandonare il programma a causa di un infortunio al piede. Durante il suo percorso stringe una forte amicizia con Christian, rapporto che dura ancora oggi.

Ma l’avventura di Mattia ad Amici non termina con l’infortunio. Maria De Filippi gli dà l’opportunità di ritornare e, a settembre 2022, è tra gli allievi che formano la nuova classe di Amici 22. All’interno della scuola si fidanza con Maddalena, storia che termina dopo qualche settimana. Al serale invece, balla latino-americano in coppia con Benedetta, alleva eliminata ma assunta come professionista proprio per il ballerino.

Mattia amatissimo dai fan

Mattia è, tra i quattro finalisti, il più amato dai fan. Se gli scommettitori puntato tutto su Angelina (quotata a 1,70), il ballerino può contare sui voti del pubblico da casa che lo portano ad essere il secondo più papabile alla vittoria finale (quota a 3,5). Terza Isobel a 4,5, mentre Wax è molto lontano (quota a 16). Mattia è infatti il vincitore per i social: su instagram conta 407 mila follower e su Tik Tok ben 388,4 mila. Segue Isobel con 217 mila e 232,2 mila. Terzo posto per Angelina (203 mila su Ig e 150 mila su Tik Tok) e ultimo Wax (182 instagram, 151 Tik Tok). Stasera il vincitore sarà scelto dal pubblico attraverso il televoto. Tutto quindi può accadere.