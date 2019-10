Mattino 5, puntata di giovedì 10 ottobre 2019: Matteo Salvini interviene per dire la sua sulla nuova legge finanziaria e sulla vicenda rifiuti a Roma.

L’ex Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana si pronuncia sulla legge finanziaria promossa dal Movimento 5 stelle: “No alla tassazione dei contanti; dalla manovra sono spariti il bonus famiglia, tornano le tasse per agricoltori e pescatori“. Non solo, parla anche dell’allarma immondizia a Roma: “i rifiuti di Roma vogliono mandarli in Danimarca“.

Ecco il video Mediaset completo.