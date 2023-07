Matteo Paolillo, protagonista dell’ottava giornata del Festival di Giffoni 2023. L’attore di “Mare Fuori”, serie tv di grande successo, ha incontrato i giovani giurati di Giffoni e ha rilasciato alcune interviste ai numerosi giornalisti presenti al Festival. Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere di intervistare Matteo Paolillo e con lui abbiamo palato del successo di mare Fuori, della sua possibile partecipazione allo spin-off della serie tv e dell’eventualità di salire su palchi importanti. A Paolillo abbiamo inoltre chiesto quale ruolo gli piacerebbe interpretare al cinema, con chi vorrebbe fare un duetto musicale e del possibile su approdo in tv alla conduzione di un programma.

Matteo Paolillo, intervista esclusiva

Protagonista indiscusso di Mare Fuori, si parla di uno spin-off incentrato su uno dei personaggi. Se dovesse essere lei il protagonista, a livello emozionale come se la vivresti?

«Adesso mi sto concentrando sulla quarta stagione di Mare Fuori, non oso immaginare come possa essere uno spin-off, sicuramente è un personaggio che ha già raccontato tante cose ma che apre la possibilità di raccontare ancora tanto altro. Lascio questa possibilità agli sceneggiatori. Non credo che sia uno spin-off sul personaggio di Edoardo, poi queste sono cose che vedranno loro, non ho idea».

Un successo non solo come attore ma anche come cantante. Si parla di una tua possibile partecipazione su un palco molto importante. Cosa sogna per la sua musica? C’è quel palco di cui tutti parlano?

«Mi fa piacere che se ne parli. Io mi occupo di scrivere musica, di fare musica. Il mio sogno è quello di arrivare alle persone, di farle emozionale, di farle cantare, poi al di la del palco su cui sono. Poi sicuramente, se ho capito il palco di cui parli, quello è un palco molto importante, mi ha fatto molto piacere esserci quest’anno e quindi ben venga ritornarci».

Prossimi progetti? C’è un ruolo che le piacerebbe interpretare e se dovesse scegliere un duetto canoro con chi vorrebbe farlo? La conduzione di un programma?

«Ci sono delle cose di cui non ne posso ancora parlare. Mi piacerebbe interpretare nuovi personaggi, soprattutto personaggi che mi possono dare modo di raccontare qualcosa di diverso rispetto a quello che ho raccontato fino ad ora. Mi piacerebbe duettare con Mara Sattei, l’ho conosciuta in questi festival estivi, è molto brava. Sulla conduzione non ne ho idea, non so se è il mio mondo, faccio già tante cose, però un domani chi lo sa».