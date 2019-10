Matrimonio a prima vista sei mesi dopo: data messa in onda e anticipazioni

Matrimonio a prima vista sei mesi dopo quando va in onda? Ecco la data in cui potremo vederlo su Real Time e tutte le anticipazioni. Chi non vuole rovinarsi la visione della trasmissione che tante polemiche e commenti ha sollevato sui social, non legga il secondo paragrafo. Per tutti i curiosi ci sono anticipazioni choc che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Matrimonio a prima vista sei mesi dopo: dove vederlo

Su Dplay Plus è già disponibile, o meglio online si può vedere la puntata di Matrimonio a prima vista sei mesi dopo già dal 29 ottobre 2019.

Su Real Time, invece, come annunciato sui social dalla stessa emittente, andrò in onda alle 21:10 circa del prossimo 5 novembre 2019.

Sono queste le indicazioni per come vedere cosa è successo a distanza di sei mesi dall’ultima puntata di Matrimonio a prima vista. Che fine hanno fatto le tre coppie di sposi? Due avevano deciso di separarsi, una, sola, quella che aveva infiammato i fan, invece, aveva deciso di proseguire unita il proprio cammino.

Cerchiamo però di fare chiarezza. Come gli appassionati della trasmissione sanno per Fulvio e Federica l’esperienza è finita nel peggiore dei modi. I due hanno spesso litigato e si sono lasciati in malo modo per colpa del’atteggiamento di chiusura di lei.

E’ finita male anche per Marco ed Ambra, ma questa coppia, nonostante il divorzio, è comunque apparsa più serena e tranquilla.

Luca e Cecilia, la coppia più amata dal pubblico, invece, ha deciso, a fine trasmissione di proseguire il percorso intrapreso. Niente divorzio per loro. La scelta di entrambi ha così infiammato i cuori dei più romantici e di chi faceva il tifo per tale unione.

Matrimonio a prima vista sei mesi dopo: le anticipazioni

Cosa è accaduto dopo? Quando le telecamere si sono spente come sono andate le cose? I ragazzi si sono rivisti?

Ebbene come detto da chi ha già visto la puntata, come Ilvicolodellenews.it, pare proprio che i telespettatori di Real Time rimarranno di stucco.

Fulvio e Federica non si sono più visti né sentiti, colpa anche di quel sentimento di rabbia che li aveva portati a sbattersi la porta in faccia.

Ambra e Marco, invece, paiono essere diventati grandi amici.

Cecilia e Luca si sono, contrariamente ad ogni previsione, separati. Cosa è accaduto? A quanto pare Luca, non convinto di Cecilia, si era dato un ultimatum e aveva deciso di rimanere insieme solo per tentarle proprio tutte prima di cambiare strada. La loro convivenza è durata però poche ore prima che Luca scappasse via dalla casa di Cecilia.

La nuova puntata del programma svelerà così alle persone quanto accaduto dando, però, spazio a nuovi sviluppi. Mentre Luca e Cecilia rimarranno distanti anni luce, Ambra e Marco ammetteranno di essere ormai grandi amici e di essere più che mai intenzionati a proseguire il loro rapporto anche qualora entrambi dovessero incontrare la propria anima gemella.

Messi nuovamente alla prova, di fronte alle parole dei propri genitori e parenti, invece, Fulvio e Federica decideranno di aprire uno spiraglio, di darsi una nuova possibilità.