Per la prima volta nella storia di “Matrimonio a prima vista” una coppia è stata espulsa dal programma. La puntata, che andrà in onda durante la nona edizione, la cui messa in onda in chiaro su Real Time è prevista per ottobre 2022, vede i due partecipanti di “Matrimonio a prima vista 9” Carolina e Lucas essere espulsi dal programma per un motivo veramente grave.

Matrimonio a prima vista 9: Carolina e Lucas espulsi dal programma. Il motivo | Video

Su Discovery+ è andata in scena una puntata storica di “Matrimonio a prima vista”: quella che ha visto, per la prima volta, una coppia essere espulsa dal programma. Il motivo di tale provvedimento, è il fatto che sposo Lucas, di nascosto alle telecamere, aveva raccontato alla sposa Carolina la sua intenzione di partecipare al programma non tanto per trovare l’amore, quanto per ottenere visibilità.

Sicuramente quello che viene trasmesso in tv o sulle piattaforme non può non essere filtrato dagli autori che scrivono il programma o da chi monta i video mandati in onda per rendere il racconto più interessante. Il piano studiato da Lucas però, avrebbe fatto perdere naturalezza al format.

Quando la voglia di notorietà e la ricerca di nuovi follower sporca la naturalezza di un programma tv

La tv è piana di ragazzi che in cerca i qualche follower e qualche collaborazione pubblicitaria partecipa a casting di trasmissioni televisive di ogni genere. “Matrimonio a prima vista”, fino ad oggi era una delle poche realtà che ancora non aveva avuto a che fare con sotterfugi e piani escogitati, che non avevano nulla a che fare con il vero scopo del programma. A Uomini e Donne ad esempio, Maria De Filippi e la sua redazione, da anni smascherano i partecipanti che vanno lì con il solo scopo di avere notorietà e non per trovare l’anima gemella.

“Matrimonio a prima vista 9”: ecco il video del momento in cui la produzione smaschera Lucas e Carolina

Ecco di seguito il video pubblicato sul canale YouTube di Discovery+ che mostra il momento in cui viene fuori il piano strategico di Lucas raccontato dalla stessa Carolina a microfoni accesi durante la registrazione della puntata di “Matrimonio a prima vista 9”.