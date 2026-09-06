Matilde Gioli è stata tra le protagoniste del Filming Italy di Tiziana Rocca, un appuntamento che celebra il cinema italiano e che, anno dopo anno, dedica particolare attenzione anche ai giovani talenti e alle nuove professionalità del settore. L’attrice, intervenuta alla manifestazione nella cornice del Festival del Cinema di Venezia, ha raccontato ai nostri microfoni il suo legame con questa importante iniziativa e ha parlato dell’importanza di dare spazio alle nuove generazioni che si stanno affacciando al mondo del cinema.

Matilde Gioli, intervista esclusiva al Festival del Cinema di Venezia 2026

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Matilde Gioli, che ha condiviso con noi anche alcune riflessioni sul futuro di Doc – Nelle tue mani, la popolare fiction di Rai 1 che l’ha vista tra le protagoniste. Parlando del premio e della sua partecipazione all’evento, Matilde Gioli ha raccontato di sentirsi ormai particolarmente legata al Filming Italy: “Quest’anno sono qua per l’Italian Filming Award, è un premio che mi fa sentire ormai a casa perché non è il primo”. L’attrice ha poi sottolineato il rapporto instaurato negli anni con Tiziana Rocca, con il suo team e con il mondo della stampa presente alla manifestazione: “Mi sento in una grande famiglia, quindi sono felicissima di essere di nuovo qua”. Un’occasione che, secondo Gioli, rappresenta anche un importante riconoscimento per chi continua a lavorare per promuovere e celebrare il cinema italiano: “È bello che ci sia qualcuno che lavora per celebrare sempre il cinema italiano, quindi sono veramente felice”.

Nel corso della nostra video intervista esclusiva abbiamo affrontato anche il tema dei giovani nel cinema e dell’importanza di riconoscere il talento delle nuove generazioni che stanno iniziando a muovere i primi passi nel settore. Per Matilde Gioli, infatti, è fondamentale dare loro spazio e valorizzarne l’impegno: “È fondamentale riconoscere il talento e anche la buona volontà dei giovani che si stanno approcciando, che stanno iniziando a lavorare nel mondo del cinema”. L’attrice ha sottolineato come siano numerosi i ragazzi impegnati nei diversi ambiti della produzione cinematografica, dalla regia alla sceneggiatura, dalla fotografia alla recitazione, fino alle maestranze che lavorano dietro le quinte. Giovani che, secondo Gioli, hanno “grande fame e grande voglia di fare bene questo lavoro, di imparare dai più grandi, ma di portare anche una bella ventata di novità”. Da qui l’auspicio che possano avere sempre maggiori opportunità: “Non vedo l’ora che si aprano le porte a tutti questi giovani, perché secondo me riporteranno il cinema italiano veramente in auge”.

Spazio poi a Doc – Nelle tue mani e alle indiscrezioni sul futuro della fiction. Nel corso della nostra intervista abbiamo chiesto a Matilde Gioli un commento sulla possibilità che Luca Argentero, protagonista della serie nei panni di Andrea Fanti, possa lasciare la fiction. L’attrice ha ammesso di aver appreso la notizia attraverso i social e di non avere, al momento, informazioni certe: “Ho sentito, allora io l’ho appreso dai social, quindi ancora non so bene cosa dire, perché chiaramente è una cosa di cui non so che dire”. Matilde Gioli non ha però nascosto il proprio dispiacere all’idea di un’eventuale uscita di scena di Argentero: “Ovviamente mi dispiacerebbe tantissimo, perché è il nostro Doc”.

Abbiamo quindi chiesto all’attrice se il suo personaggio, Giulia Giordano, potrebbe assumere un ruolo ancora più centrale nella serie nel caso dell’addio di Luca Argentero. Anche su questo punto Matilde Gioli ha preferito non sbilanciarsi, lasciando però trasparire entusiasmo all’idea: “Anche questo non lo so, ma se fosse così sarebbe bellissimo, quindi mi piacerebbe molto”.