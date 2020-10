La sua eliminazione ha portato un po’ di scompiglio all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”. Matilde Brandi ha dimostrato, infatti, di essere non solo un’ottima leader ma anche una divertente compagna di avventura. Si è resa protagonista di divertenti siparietti con Stefania Orlando con cui però si parla da giorni di un’amicizia al capolinea. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, Matilde ci ha parlato del suo percorso all’interno della casa dichiarandosi felice per l’eliminazione. Ci ha parlato anche del suo rapporto con Stefania Orlando che proprio in queste ore, parlando con Elisabetta, si è pentita del comportamento avuto nei suoi confronti. Matilde poi fa un pronostico e ci anticipa i nomi dei concorrenti che vorrebbe vedere arrivare in finale: Patrizia, Pierpaolo e Andrea. La Brandi ci ha aperto anche il suo cuore parlando con sincerità della crisi che sta attraversando con il compagno. Non esclude la possibilità di partecipare ad un altro reality anche se questa volta avverte che pur rimanendo se stessa darebbe più filo da torcere. Concludiamo la chiacchierata chiedendole chi inviterebbe ad un aperitivo con le amiche. Salutandola mi dice: “organizzerei un aperitivo da sola con Stefania“. Sarà la loro chance per un chiarimento fuori la casa?

Intervista esclusiva a Matilde Brandi

Matilde, cosa ti ha convinto a partecipare al Grande Fratello Vip? Sei stata spinta dalla curiosità?

Non avevo mai partecipato ad un reality e non li avevo mai neanche seguiti. Negli scorsi anni ho rinunciato a delle proposte per stare con le mie figlie. Ora però che sono diventate più grandi ho colto la palla al balzo accettando di partecipare nonostante la mia famiglia fosse un po’ contraria. Volevo provare a fare un’esperienza nuova visto che in TV ho fatto di tutto. E lo dico a voce alta considerando che il mio curriculum parla. Il Grande Fratello Vip è un esperimento sociale ma di qualsiasi esperienza si tratti il rispetto viene prima di tutto. Sono rimasta schifata degli attacchi che ho ricevuto sui social da persone che neanche ci hanno messo la faccia considerando che si tratta di profili falsi. Non ti nego che i primi giorni sono stata molto male.

Anche Antonella Elia non ti ha risparmiato delle frecciatine. Eppure mi ricordo che tra di voi si era creato un bel rapporto. Avevate partecipato insieme anche a “Tale e quale show”.

Antonella sta seguendo un copione. Prima attaccava Stefania poi dopo che ha visto che sui social si erano schierati a suo favore ha iniziato ad attaccare me. Prima di entrare nella casa mi ha scritto un messaggio dicendo che era felice che partecipassi. Ogni volta che è venuta agli aperitivi con le mie amiche si è divertita talmente tanto che mi chiedeva di invitarla. L’ho sempre coccolata anche durante la partecipazione a “Tale e quale show”.

Ti aspettavi di essere eliminata?

Non siamo tutti sullo stesso livello. All’interno della casa ci sono state persone che hanno già partecipato a dei reality. Mi riferisco a Maria Teresa, a Guenda e a Tommaso. Guarda caso le persone che stanno subendo determinate situazioni sono quelle che non hanno mai provato l’esperienza del reality. Maria Teresa e Guenda sanno perfettamente cosa piace agli italiani, sanno perfettamente cosa dire e quando dirlo. Quando sono stata eliminata ho detto grazie con un sorriso. Sono stata felice di uscire perché avevo capito le dinamiche del gioco e sapevo che mi avrebbero messo contro le persone che amo. Quando sono uscita hanno pianto tutti perché ero l’unica a creare dinamiche. La stessa Maria Teresa ha detto più volte che le mancavo perché in me aveva trovato la persona con cui confrontarsi.

Nella scorsa puntata dopo che Zorzi aveva deciso di salvare Guenda tu hai lanciato una provocazione a Stefania. Pensi che Tommaso stia usando Stefania?

A Stefania ho detto la verità. Tommaso doveva salvare lei e non Guenda. Quando gliel’ho fatto notare Stefania si è arrabbiata perché sapeva che dicevo la verità. Conoscendola ci sarà rimasto malissimo del comportamento di Tommaso. Io però ho fatto il suo gioco perché ora i followers di Tommaso la salveranno. Io sono felice per lei e le auguro di rimanere nella casa il più a lungo possibile.

Hai vissuto anche dei momenti di sconforto all’interno della casa. Hai mai pensato di ritirarti dal gioco?

Non ho mai pensato di ritirarmi perché sarebbe stato un fallimento. Sapevo che sarei stata eliminata perché avevo capito perfettamente che mi ero messa contro Tommaso. Pensa che le mie amiche mi hanno confidato di non avermi votato per rimanere. Anche loro avevano intuito un mio malessere. Obiettivamente senza di me il Grande Fratello è diventato un po’ noioso e hanno sbagliato a farmi uscire. L’importante non è il tempo ma la qualità della permanenza. A volte ho pensato che davo fastidio a dire la mia. Se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto anche se la reazione che ho avuto con Tommaso è stata esagerata. Non ne potevo più però del continuo vociferare e del parlare male di Adua. Ora non ce l’ho con Adua e Dayane che hanno riconosciuto in Maria Teresa una madre perché credo siano state manipolate.

In queste ore, Stefania ha ammesso a Elisabetta di aver fatto con te degli errori ma di non sapere quali. Secondo te cosa ha influito sul vostro rapporto?

Io sono mai stata aggressiva con Stefania? All’inizio Tommaso dormiva con Stefania poi si è dovuto trasferire nella camera con Francesco perché aveva avuto un problema di salute. In quella camera non ci voleva dormire nessuno e alla fine ci siamo ritrovate insieme io, Stefania, Maria Teresa e Guenda. Quando Stefania era andata in nomination era molto triste perché non voleva uscire. Da lì mi è venuta l’idea di Wilma e Iside perché sapevo che avrebbe potuto far sorridere e portare un po’ di leggerezza. Stefania si è avvicinata a Tommaso perché ha capito che gli conveniva stare nelle sue grazie. Per questo non posso essere definita una stratega visto che ho litigato proprio con chi non dovevo farlo. La miccia è esplosa quando Stefania ha messo in dubbio il fatto che io avessi detto a Maria Teresa di litigare per finta. Ho pianto tantissimo e in quel momento Dayane mi è stata vicino. Mi sarei aspettata che Stefania alzasse la voce contro Tommaso e prendesse le mie parti considerando che sono sua amica. Il suo errore sta nel fatto di non aver dato ascolto e non aver creduto ad un’amica.

La aspetterai fuori dalla casa o la vostra amicizia si è incrinata?

Io spero che rimanga nella casa il più a lungo possibile. I miei attacchi sono costruttivi. Non è neanche sbagliato preferire il gioco all’amicizia. In seguito a questa esperienza ho aperto gli occhi su tante persone e su tante amicizie. Io difendo un’amica nel bene e nel male e non la lascio quando è in difficoltà. Ho difeso Adua per esempio quanti tutti le davano contro.

In queste ore però anche Adua ha cambiato posizione. Ha dichiarato di esserci rimasta male quando tu nella scorsa puntata hai salutato Elisabetta senza citare lei e poi ha rincarato la dose asserendo finora di essere stata influenzata. Ci sei rimasta male per il suo voltafaccia? Te lo aspettavi?

Non ci sono rimasta male. Adua è una persona buona e io non devo scusarmi perché ho solo mandato un messaggio ad Elisabetta. Forse ha capito che ora deve mettersi contro di me per poter rimanere lì dentro. Sono perplessa sul fatto che si sia unita a Maria Teresa che finora l’ha presa in giro dicendo di tutto e di più su di lei e sulla relazione tra lei e Massimiliano.

Anche con Maria Teresa Ruta sono volati stracci. In molti la definiscono stratega assieme alla figlia Guenda. Pensi che anche esporre le loro vicissitudini familiari faccia parte del copione?

Certo. Sono dell’idea che Amedeo sia un padre dolcissimo anche se ha sbagliato a dire che la figlia era bipolare. Ora mi sembra che Maria Teresa abbia esagerato però nel voler creare un mostro. Tra l’altro Guenda ha detto alla madre che forse il padre aveva bisogno di visibilità visto che sarebbe andato in pensione. Puoi permetterti di dire una cosa del genere su tuo padre?

Con Elisabetta Gregoraci invece hai instaurato un bel rapporto. Cosa ti ha più colpito di lei? Secondo te come finirà con Pierpaolo? Che idea ti sei fatta?

Voglio un gran bene ad Elisabetta ed è un’amica che continuerò a frequentare. Mi dispiace che anche lei sia stata attaccata. Lei con Pierpaolo è sempre stata molto onesta. Non la credo una calcolatrice e una stratega come tutti pensano. E’ una donna a cui la vita ha dato ma ha anche tolto tanto. Bisognerà vedere se tra lei e Pierpaolo scatterà qualcosa fuori dalla casa.

Chi pensi possa vincere questa edizione?

Se ce la fa a rimanere fino alla fine mi auguro che possa vincere Patrizia. L’ho rivalutata tantissimo perché è una donna che non si lamenta mai e che dice le cose in faccia. Secondo me arriveranno in finale Tommaso, Guenda e Maria Teresa. Oltre ad essere aiutati dal web sono favoriti da Antonella che condiziona il televoto. Anche Pierpaolo e Andrea si meriterebbero di vincere.

Una volta tornata, cosa ti hanno detto le tue figlie vedendoti in tv?

Pensavano che mi dispiacesse di essere stata eliminata. Io però gli ho spiegato che ero tranquilla e che avevo avuto la fortuna di stringere delle belle amicizie. Si sono messe a ridere della mia reazione quando ho litigato con Tommaso. Anche i loro compagni di classe erano dalla mia parte. Hanno accusato la mia mancanza in questo mese ma ora che sono tornata sto sempre con loro.

Il tuo compagno Marco era contrario alla tua partecipazione. Dopo averti seguito in tv, si è ricreduto?

E’ sempre rimasto contrario e non ha cambiato idea. Rispetto però il suo pensiero. E’ stato felice che io abbia dimostrato carattere dicendo quello che pensavo e mi ha apprezzato.

Sul web e sui giornali hanno detto che tra di voi c’è aria di crisi. Confermi?

Non lo smentisco perché è vero. La crisi però non è scoppiata per la mia partecipazione al Grande Fratello Vip. Lui è un padre straordinario e le nostre figlie sono cresciute nell’amore. Si tratta di incomprensioni che hanno radici nel passato e per questo non posso dire che vada tutto bene.

Considerando che ora conosci le dinamiche del gioco, parteciperesti a qualche altro reality o volteresti pagina?

Quando sono uscita dalla casa mi sono detta “mai più”. Ora però ripensandoci accetterei un’altra proposta. Ovviamente manterrei fermo il proposito di rimanere me stessa pur dando maggiormente filo da torcere.

Se dovessi invitare un concorrente della casa ad un aperitivo con le tue amiche chi sceglieresti?

Farei un aperitivo di soli uomini con Pierpaolo, Andrea, Enock, Massimiliano e Francesco. Poi organizzerei quello tra sole donne con Elisabetta, Adua, Dajane e Patrizia. E poi ne farei un altro con Tommaso, Maria Teresa, Guenda e Stefania. E poi aperitivo tutti insieme!