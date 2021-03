Un tornado di ironia e dolcezza. Nella prima serata di Sanremo 2021, Amadeus è stato affiancato dalla bella e talentuosa Matilda De Angelis. La giovane attrice italiana molto amata all’estero, tanto da prendere parte persino a The Undoing, la miniserie di Sky con Nicole Kidman e Hugh Grant, diventa presentatrice per una sera al Festival della Canzone Italiana. La kermesse che si svolge senza pubblico a causa delle restrizioni anti-Covid, è stata fortemente voluta proprio per lanciare un messaggio carica di speranza al mondo dello spettacolo e non solo. Proprio la De Angelis si è lasciata andare a un monologo intenso e molto commuovente che sul web ha già lasciato il segno.

Il messaggio di Matilda De Angelis

In platea è stata mostrata la celebre foto in bianco e nero del marinaio e dell’infermiera che si sono stretti in un bacio liberatorio quando è stata annunciata la fine della seconda guerra mondiale. Una foto che è storia, un simbolo di rinascita. E il racconto che lega la foto è stato accompagnato dalle parole di Edmond Rostand e del suo Cyrano De Bergerac.

“Ma poi che cosa è un bacio? Un giuramento fatto un poco più da presso, un più preciso patto, una confessione che sigillar si vuole, un apostrofo roseo messo tra le parole t’amo; un segreto detto sulla bocca, un istante d’infinito che ha il fruscio di un’ape tra le piante, una comunione che ha gusto di fiore, un mezzo per potersi respirare un po’ il cuore e assaporarsi l’anima a fior di labbra Quello che non deve finire è la speranza”, ha recitato Matilde De Angelis sotto lo sguardo attento e stupito di Amadeus.

La speranza di tornare a vivere

“Non importa quanti muscoli ci mettete, non importa da che parte vi inclinate, non importa chi bacia chi, non importa come, non importa dove. Importa solo che torniamo a baciarci presto. Questa è la mia speranza“, conclude. Infatti, proprio a causa delle restrizioni che da un anno stanno attanagliando il paese, il solo fatto di potersi sfiorare può essere un pericolo di contagio.

E con questo messaggio la dolce Matilda ha spiazzato tutti. Il monologo, che era iniziato come un siparietto comico, si è trasformato poi in un momento di grande commozione. Quella foto che troneggiava alle spalle dei conduttori è così celebre che, all’epoca, è stata anche pubblicata sulla copertina di Life Magazine. E chissà se anche noi, presto o tardi, potremmo tornare a vivere e tornare a baciare.