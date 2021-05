Master of None 3 su Netflix: trama e cast della serie tv

A quattro anni di distanza dalla seconda stagione, debutta Master of None 3 su Netflix. La serie di Aziz Ansari e Alan Yang torna con un ultimo capitolo e in una nuova veste: il protagonista Dev apparirà solo in alcuni episodi, mentre il focus della storia sarà sulla sua amica Denise. La quasi assenza del personaggio è dovuta ad Ansari, che nel 2018 ha ricevuto delle pesanti accuse di comportamento sessuale scorretto da parte di una giovane donna con cui era uscito. Questo ha influito sulla serie, e la produzione ha deciso di ridimensionare la sua presenza. Master of None cambia protagonista, ma lo scopo della storia rimane sempre lo stesso: raccontare ed esplorare la condizione umana attraverso gli occhi dei suoi personaggi. La terza stagione arriva su Netflix il 23 maggio in contemporanea con l’uscita negli Stati Uniti.

Master of None 3: la trama della terza stagione

Le prime due stagioni di Master of None si sono concentrate principalmente su Dev Shah e la sua ricerca dell’amore in diversi luoghi: New York City, Nashville e poi l’Italia. In questa terza stagione, la trama si concentra sulla relazione tra Denise (amica di Dev) e la sua compagna, Alicia.

La loro moderna storia d’amore illustra gli alti e bassi del loro matrimonio, le difficoltà affrontate mentre discutono sull’avere figli e il modo in cui una coppia si relaziona sia insieme che separata. Attraverso domande esistenziali sul significato dell’amore e della vita, il legame di Denise e Alicia sarà messo alla prova.

Master of None 3: il cast e i personaggi

Anche se apparirà in maniera ridotta, Aziz Ansari fa ancora parte del cast di Master of None, recitando nella parte di Dev Shah e ricoprendo anche il ruolo di co-sceneggiatore (insieme a Lena Waithe) e regista.

Lena Waithe veste i panni di Denise, l’amica di Dev, la cui storia è centrale in questa terza stagione; Naomi Ackie interpreta Alicia, la moglie di Denise; Eric Wareheim è Arnold Baumheiser, l’amico di Dev; Kelvin Yu nei panni di Brian Chang, l’amico di Dev figlio di immigrati taiwanesi.