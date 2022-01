Un grande show da fare insieme per Clementino e Massimo Ranieri: due generazioni a confronto che sono pronte a incontrarsi. I due artisti campani, infatti, sono al lavoro per un grande show musicale che andrà in onda nella prima serata del sabato di Rai1 la cui messa in onda è prevista tra febbraio e marzo 2022. Scopriamo qualche dettaglio in più?

Massimo Ranieri e Clementino, insieme in uno show nel sabato sera di Rai1

Massimo Ranieri è un Maestro indiscusso della canzone, del teatro e della tv e nonostante abbia 70 anni e potrebbe mettere il “microfono al chiodo”, godendosi i meritati successi di cinquant’anni di carriera, non si ferma! Il bravissimo Massimo Ranieri, al secolo Giovanni Calone sarà uno dei Big, protagonisti di Sanremo 2022 ma non solo!!! Si cimenterà in uno show nel sabato sera di Rai1 con il rapper Clementino, che stiamo vedendo come coach/giudice a The Voice Senior.

Massimo Ranieri e Clementino, dopo Sanremo 2022 in arrivo su Rai1 uno show insieme

Quindi subito dopo la kermesse musicale più importante del nostro Paese, il Festival di Sanremo, arriva su Rai1 uno show con il settantenne Massimo Ranieri e il trentanovenne Clementino, entrambi campani. I due sono rappresentanti di due generazioni a confronto: Ranieri è un mattatore dello spettacolo, con alle spalle una carriera lunghissima tra cinema teatro e televisione; mentre Clementino è uno dei rapper più importanti del nostro Paese già coach/giudice di The Voice Senior da due stagioni. Al momento non si conoscono i dettagli e il meccanismo dello show ma sappiamo certamente che al centro del racconto televisivo ci sarà la musica.

Lo show di Ranieri e Clementino contro la corazzata della De Filippi C’è Posta per te su canale 5

È quasi certo che lo show possa andare in onda al sabato sera subito dopo Sanremo 2022 e la collocazione scelta della Rai non è per niente facile, ma piuttosto audace. Infatti in quel periodo sarà in onda Maria De Filippi con il people show “C’è posta per te” che da sempre registra ascolti altissimi. Chi la spunterà? Non ci resta che attendere la messa in onda dello show per sapere chi avrà la meglio in termini di ascolti.