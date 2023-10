Il ritorno di Massimo Giletti alla TV di Stato è stato ufficializzato nei giorni scorsi dall’amministratore delegato Rai – Roberto Sergio – nel corso dell’evento “Ceo for Life 2023”. L’amministratore delegato di Viale Mazzini ha fatto riferimento al fatto che tra Rai, Mediaset e La7 sia in corso un continuo scambio di persone, ponendo l’attenzione sull’arrivo di Caterina Balivo e Nunzia De Girolamo. L’ad di Viale Mazzini ha poi proseguito annunciando l’arrivo – nel prossimo anno – di Massimo Giletti.

Il passaggio di Giletti a La7 e il ritorno in Rai

Era il 2017 quando il celebre conduttore disse addio alla TV di Stato per passare a La7, dove per cinque stagioni ha presentato il programma domenicale “Non è l’Arena”. All’epoca non mancarono le polemiche e oggi – dopo i rumors delle scorse settimane – arriva l’ufficializzazione del suo ritorno in Rai. Il suo addio a La7 è arrivato lo scorso aprile, a seguito di un comunicato dell’emittente di proprietà di Urbano Cairo che aveva annunciato la brusca interruzione del programma nel bel mezzo della stagione.

A dare la notizia del rientro in Rai del conduttore è stato l’amministratore delegato di Viale Mazzini Roberto Sergio, che in occasione di “Ceo for Life 2023” si è sbilanciato su diverse questione relative alla Rai dei prossimi mesi.

L’ad Rai che ha “trattato” anche il caso Pino Insegno ha dichiarato “Credo ci sia molta mobilità nel sistema televisivo in questo momento. Ci stiamo scambiando un po’ di persone. Nel prossimo anno, a gennaio, arriverà Giletti. Oggi ha fatto un video divertente dicendo ‘Riparto da zero’, e questo vuol dire che ritornerà. Nel prossimo anno lo vedremo”.

Giletti e il video Instagram con Fiorello

Il riferimento dell’ad Rai è al video pubblicato su Instagram da Fiorello, nel quale si vede il giornalista intento a lavorare al nuovo studio di Viva Rai2 al Foro Italico. Nel video Instagram appare Giletti vestito da operaio, che guarda l’obiettivo e racconta “Il direttore generale mi aveva detto guarda che se vuoi tornare in Rai per noi ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso”. Ho risposto “Va bene, nessun problema”.

Il conduttore continua il suo racconto affermando di aver avuto una proposta di “aiuto” da Fiorello, che gli ha proposto di dargli una mano a ricostruire il glass di Viva Rai2! C’è molta ironia nelle parole di Giletti, che scherza con Fiore.

Giletti torna alla TV di Stato con una serata evento di RaiUno

Il ritorno ufficiale di Massimo Giletti in Rai è fissato per il prossimo 27 gennaio, con una serata evento di RaiUno dedicata al Giorno della Memoria. Sono poi previste altre

prime serate, una delle quali dedicata ai 70 anni della tv italiana.