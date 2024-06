Massimo Giletti torna in Rai e subito si dedica a ciò che da sempre gli è più congeniale: le grandi inchieste. Si comincia cercando di far luce su uno degli eventi più drammatici e oscuri della storia italiana recente, la strage di Ustica.

La sera del 27 Giugno 1980, come è noto, il volo Itavia IH870 che percorre la rotta da Bologna a Palermo, scompare dai radar all’altezza dell’isola di Ustica. Il mezzo, inabissandosi in mare, porta via con sé le vite dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio, 81 persone in tutto.

Depistaggi e misteri, nonostante la sentenza che nel 2011 ha condannato in sede civile i Ministeri di Difesa e Trasporti per omissioni e negligenze, hanno fatto sì che, a tutt’oggi, i responsabili penali dell’incidente non siano ancora stati individuati. Ustica: Una breccia nel muro si propone, oltre che di ricostruire fedelmente la dinamica degli eventi, anche e soprattutto di tentare di schiarire i punti più bui della vicenda. Scopriamo di più.

Massimo Giletti conduce Ustica: una breccia nel muro: “Di Ustica ho capito che è come un complicato gioco delle tre carte”

“Di Ustica ho capito che è come il gioco delle tre carte. Quando pensi di aver trovato una soluzione ne spunta un’altra. Al di là delle teorie sull’esplosione […] rimane il fatto che dopo 44 anni non si è ancora capito chi sia responsabile di cosa” ha dichiarato Massimo Giletti a Telepiù a proposito dello speciale che lui stesso condurrà sul piccolo schermo. Ed è proprio così: sembra che l’aereo sia stato colpito da un missile durante un indecifrabile duello nei cieli fra aerei francesi (o della Nato) e un aereo libico, ma non se ne ha la certezza assoluta.

Giletti e i suoi collaboratori sono andati in giro per il mondo alla ricerca di testimoni e addetti ai lavori cercando di saperne di più e aprire nuove piste da seguire. Il titolo Ustica: una breccia nel muro ricalca quello del celebre film di Marco Risi Il muro di gomma, del 1991.

Pur non potendosi sbilanciare più di tanto per ovvi motivi, Giletti ha lasciato intendere che le parole di alcune persone intervistate potrebbero riaprire polemiche e dubbi. Non resta che guardare il programma per scoprire di cosa si tratta.

Quando e dove in tv

Ustica: una breccia nel muro va in onda nella prima serata (inizio ore 21.20 circa) di Martedì 25 Giugno su Rai Tre. Massimo Giletti conduce dal Museo per la Memoria di Ustica a Bologna, dove si conservano i resti del velivolo precipitato nel Tirreno.