Va in onda la prima puntata di Giletti 102.5, il programma radiofonico sulla prima radiovisione d’Italia. Massimo Giletti, che affronta al mattino tanti temi di attualità con gli ascoltatori, chiacchiera al telefono con il giornalista e direttore del TgLa7 Enrico Mentana. Il direttore Mentana, durante la conversazione gela Giletti con una domanda schietta e diretta, quella che un po’ tutti ci poniamo da diversi mesi e che avremmo chiesto a Massimo Giletti alla prima occasione: “Massimo perché sei andato via da La7?”.

Massimo Giletti, Enrico Mentana su RTL 102.5 gli chiede di La7

Con un sorriso che cela un piccolo momento di imbarazzo, Massimo Giletti a quel punto risponde al direttore Mentana dicendogli: “Vengo a dirtelo al Tg di La7”. Giletti riesce nell’intento di dribblare l’argomento del suo addio a La7, ma Mentana è uno che non demorde e siamo sicuri che vorrà ben presto tornare sull’argomento con l’amico e collega.

L’addio di Massimo Giletti a La7

I fatti inerenti all’addio di Massimo Giletti alla tv di Urbano Cairo, riportano a qualche mese fa quando lo stesso Giletti, dopo le sue inchieste sulle vicende che riguardavano la mafia, ha dovuto fare i conti con la sospensione del suo programma Non è l’Arena in onda in prima serata proprio su La7.

I motivi dell’addio di Giletti alla tv del gruppo Cairo ancora non si conoscono del tutto. Sia il presidente Urbano Cairo che Giletti hanno sempre voluto tenere riservata la questione. Il giornalista é al momento in stand by, e non c’è nessun programma all’orizzonte, sia su La7, ma anche su Mediaset, Sky e Warner Bros. Discovery.

Dove andrà il giornalista conduttore?

Al momento sembra anche ferma la partita con la Rai. Da mesi gira la voce di un possibile ritorno di Giletti nella tv pubblica, ma al momento nulla di concreto è trapelato dagli uffici al settimo piano di Viale Mazzini, se non qualche indiscrezione su possibili incontri tra Giletti e i dirigenti Rai.