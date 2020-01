Dopo essere entrato nella storia diventando uno dei simboli del nuoto italiano, Massimiliano Rosolino ha deciso di intraprendere la strada della televisione. Esuberante e trascinatore, Rosolino è sempre riuscito a coinvolgere il pubblico con la sua simpatia e spontaneità. Ora è pronto a debuttare anche al cinema nel film sulla storia di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto paralizzato a causa di un colpo di proiettile alla schiena. Un incontro quello con Manuel che gli è rimasto nel cuore per la sua capacità di reagire con ottimismo alle difficoltà e agli ostacoli imprevisti della vita. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida Tv, Massimiliano ci ha parlato del suo sogno di condurre una prima serata ma anche della voglia di mettersi in gioco. E proprio a tal proposito rivela che l’idea di partecipare ad “Amici Celebrities” ha preso il sopravvento dopo aver seguito in TV il suo amico Ciro Ferrara. L’ex campione di nuoto ci ha poi confessato anche di aver provato gelosia in passato per qualche messaggio arrivato alla sua compagnia Natalia Titova. E a proposito di nozze dichiara scherzando che c’è ancora da aspettare.

Intervista Esclusiva a Massimiliano Rosolino

1) Massimiliano, sarai la fianco di Raoul Bova nel film sulla storia di Manuel Bortuzzo. Cosa ti più colpito di questa storia? Manuel è venuto a trovarvi sul set?

La trama vera del film non la conosce ancora nessuno. La sceneggiatura è stuzzicante dal punto dal punto di vista cinematografico nel raccontare l’approccio di un giovane con il nuoto. La storia di Manuel è triste e reale ma riesce a trasmettere tanta energia positiva. Prima di conoscerlo pensavo potesse essere accecato dalla rabbia. E invece mi sono meravigliato del suo entusiasmo. E’ un ragazzo straordinario che sta reagendo come mai mi sarei aspettato e sono convinto che tornerà a camminare. Mi piace lui, il papà e sono contento del fatto che Raoul si sia appassionato alla loro loro storia.

2) Hai condotto su La7 il programma di cucina “Un dolce da maestro”. Come te la cavi ai fornelli? Dopo questa esperienza ti sei dilettato a preparare qualche dolce in particolare?

A casa ho una tata meravigliosa che pensa a tutto. Io mi limito a comprare gli ingredienti buoni e a dare dei suggerimenti. Ci provo qualche volta a mettermi ai fornelli ma Nicoletta è schiacciante. Mi piace cucinare e nei tempi in cui vivevo da solo sono riuscito a sopravvivere. Dopotutto la Titova l’ho conquistata preparandogli un piatto di pasta. E’ il caso di dire che l’ho presa per la gola.

3) Hai dichiarato che il tuo sogno più grande è di poter condurre una prima serata. C’è una trasmissione in particolare a quale ti riferivi? Ti è stata fatta di recente qualche proposta?

Quando ho fatto quella dichiarazione ho pensato a Sanremo però adesso sto con i piedi per terra e direi che va bene qualsiasi altro programma (ride). Mi piacerebbe condurre anche un game show. A pensarci bene mi candiderei anche per la conduzione della trasmissione “Stasera tutto è possibile”. Purtroppo al momento non mi sono state fatte proposte a livello televisivo. Sono ancora in mezzo ad una strada. Sono fiducioso però.

4) Parlando di trasmissioni qualcuno ha ipotizzato che nella trasmissione “Il cantante mascherato” sotto la maschera del mastino napoletano ci sia proprio tu.

Chi lo sa se è vero (ride). Non sto seguendo la trasmissione. Ho visto solo un piccolo frammento della prima puntata per amicizia con Raimondo Todaro. E’ un format simpatico anche se preferisco le trasmissioni più classiche. A qualcuno che conosco piace, a qualcun altro no. Diamogli il tempo di farsi conoscere perché è pur sempre una novità.

5) Se dovessi metterti in gioco a livello televisivo ti piacerebbe partecipare di più a Tale e quale show o ad Amici Celebrities?

Bellissima domanda. Sono simili se uno ci pensa bene perché nel primo devi trasformarti assumendo la voce di un altro cantante mentre ad Amici conta molto l’interpretazione. Ho seguito in questa esperienza di Amici lo scorso anno il mio amico Ciro Ferrara e devo ammettere che se l’è cavata molto bene. Mi ha molto stuzzicato. Se sapessi minimamente cantare mi proporrei. Non mi cimenterei più nel ballo a meno che non mi capitasse di nuovo la maestra Titova.

6) Le tue figlie seguiranno le orme del papà o della mamma?

Al momento stanno seguendo le orme del papà e della mamma. Fanno nuoto tre volte a settimana e danza due volte a settimana. Si divertono e sono sportive più di quanto lo fossi io da giovane perché io facevo soltanto uno sport. Bisogna saperle indirizzare perché non esistono bambini prodigio. E’ importante affiancare i propri figli e dargli la carica giusta.

7) Ai microfoni di Eleonora Daniele alla trasmissione “Storie italiane” a proposito del tuo rapporto con Natalia hai dichiarato: “non gliel’ho mai detto ‘ ti amo’. Ce lo diremo appena ci sposeremo”. La domanda sorge spontanea: quando vi sposerete?

Natalia la sposerò quando mi faranno condurre una trasmissione in prima serata (ride ndr). Pensa se poi mi chiamano davvero.

8) Sei mai stato geloso di qualche concorrente di “Ballando con le stelle”? Proprio a proposito di gelosia, nella scorsa edizione del programma la vicenda tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei è stata al centro del gossip. Il pubblico in quell’occasione si scagliò contro Milly, rea di aver esagerato nel rimproverarlo. Come hai visto questa storia?

Il gossip lo lascio stare perché non mi è mai interessato nemmeno quando ne sono stato coinvolto in prima persona. Mi è capitato di essere geloso e direi in maniera giustificata perché qualcuno del cast (e non solo) aveva mandato dei messaggi a Natalia e non ho apprezzato molto. Sono sportivo però, e non mi faccio spaventare da qualche messaggio.