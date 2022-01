Massimiliano Rosolino a Verissimo con Natalia Titova ha parlato della loro bellissima famiglia e della loro splendida storia d’amore. Rosolino è stato spinto da Silvia Toffanin a dire, finalmente, Ti amo, alla glaciale maestra di danza di Ballando con le Stelle e di Amici e poi ha chiesto alla coppia di danzare davanti a tutti. Ecco il risultato e cosa è successo durante l’intervista.

Massimiliano Rosolino a Verissimo con Natalia Titova: le dichiarazioni

Massimiliano Rosolino, ospite a Verissimo nella prima puntata del nuovo anno, quella in onda sabato 8 gennaio 2022, è in primis tornato sulla polemica a distanza di qualche mese fa con Federica Pellegrini.

Quest’ultima, piccata per alcune dichiarazioni di Rosolino, aveva rivelato un piccolo loro flirt quando erano più giovani. Rosolino, rispondendo alla collega, si è dimostrato molto diplomatico e desideroso di mettere tutto a tacere quanto prima sottolineando: “Bisogna mettere a tacere ogni sorta di incomprensione perché due campioni devono unire le proprie forze e non creare duelli a distanza che si basano su malintesi. Poi, ora che lei ha smesso, è ancora più popolare e vincente perché in questi anni ha seminato sport”.

A Silvia Toffanin, che ha voluto sapere tutta la verità sulla presenza o meno di un bacio tra di loro, l’ex nuotatore ha annunciato: “L’ha detto lei e io confermo quello che dice la Divina. Da giovani se c’è una carezza o dei baci, ben venga. Ma siamo due personaggi forti, abbiamo fatto bene il nostro sport e le polemiche lasciamole stare“.

Successivamente Rosolino ha avuto modo di parlare della sua vita con Natalia Titova, di come si sono conosciuti e dell’amore che li lega da 15 anni. I due sono insieme anche grazie allo sport che amano e che continuano a praticare. Natalia ha la passione della Danza. Rosolino quella del nuoto. Entrambi le hanno passate alle loro due splendide figlie. Nonostante ciò è emerso come il nuotatore non dica spesso “Ti amo” e così Silvia Toffanin ha imposto a Rosolino di dirlo, davanti a tutti, alla sua amata prima di mandarli in pista a ballare.

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: il video Mediaset con l’intervista a Verissimo