Da sabato 28 settembre prenderà il via su Raiuno la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Tra i concorrenti ci sarà anche Massimiliano Ossini in coppia con Veera Kinnunen.

Intervista esclusiva a Massimiliano Ossini

Come ricordato dallo stesso conduttore in questa video intervista realizzata in esclusiva per SuperGuida TV, questa non è la sua prima partecipazione ad un programma simile dal momento che fece parte del cast di “Notti sul ghiaccio” nel 2007. Una gara che riuscì a vincere, un’ottima premessa che fa ben sperare sulla riuscita di questa nuova avventura televisiva. Ai nostri microfoni, ha dichiarato: “Credo di essere uno dei concorrenti più deboli dal punto di vista dei follower sui social. Io e Milly ci conosciamo da tanti anni perché avevamo fatto Notti sul Ghiaccio che avevo vinto. Dopo quella esperienza ci siamo un po’ persi, negli ultimi anni ci siamo rincontrati. Per me è difficile visto anche l’impegno di Unomattina e Linea Bianca ma le stelle si sono allineate e sono riuscito a trovare spazio per questa avventura. All’inizio l’ho presa con uno spirito leggero, di divertimento, ma ora ho capito che ci devi mettere anche tanto impegno e così sto facendo. Avendo milioni di telespettatori avverto un po’ di pressione. Io da parte mia cercherò di non sbagliare e di fare del mio meglio. Certo, non sono mai stato ballerino anche se chi vince non deve essere per forza bravo”.

In merito al rapporto con le critiche, Ossini ha dichiarato: “Non ho paura di nessuno. Essendo un uomo di montagna, avendo fatto spedizioni, sono abituato alla sana paura. Sono preoccupato più per la mia prestazione perché vorrei far bene soprattutto per Veera. Una volta ero più permaloso ma ora devo essere bravo a farmi scivolare addosso le critiche. Sarà difficile soprattutto quando vanno a stuzzicare o a provocare. Veera dovrà essere brava a prendermi la mano e a farmi zittire”.

A casa, la sua famiglia ha mostrato qualche perplessità sulla sua partecipazione, salvo poi ricredersi: “Le mie figlie mi hanno chiesto se fossi sicuro di partecipare. Mi hanno fatto riflettere sul fatto che avevo creato negli anni un mio volto, un mio personaggio che ha avuto e continua ad avere gradimento da parte del pubblico. Erano terrorizzate che questa mia partecipazione potesse distruggere quello che avevo costruito. Alla fine però vedendomi sui social ballare con Veera si sono convinte che avevo fatto bene e mi hanno detto “Grande papà”. Per me ho già vinto perché questa è una bella soddisfazione. Mia moglie invece non commenta ma è molto contenta di Veera e di questo sono felice. Nessuna gelosia insomma. Il fatto che Veera sia una grande professionista e atleta l’ha convinta perché sa che entrambi siamo amanti dello sport”.

Essendo competitivo, Massimiliano punta alla vittoria: “Essendo un uomo di montagna amo le sfide. Ovviamente so anche rinunciare, fare un passo indietro quando c’è un limite ma questo mi porta ad alzare l’asticella. Sicuramente sono venuto qui anche per vincere, per alzare la coppa. Poi magari non arriverò in finale ma farò di tutto per esserci”.