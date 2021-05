Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 registrando una scelta al cardiopalma alla corte di Uomini e donne, e ora, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto già fanno progetti in grande in vista di un possibile futuro insieme. Infatti i due protagonisti del dating-show di Maria De Filippi stanno già pensando di andare a convivere insieme, a breve. Un progetto in tempi record per la coppia nella storia del dating-show. E non è la sola novità che interessa Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, dopo diverse le prime difficoltà condivide tra loro.

Uomini e donne, Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto insieme dopo la scelta

La loro scelta ha emozionato il pubblico tv, senza però stupire molti telespettatori, che già prevedevano da tempo il loro romantico epilogo alla corte di Uomini e donne. E ora, a pochi giorni dalla loro ultima puntata del dating-show di Maria De Filippi, i due non nascondono che il sentimento che provano l’uno nei riguardi dell’altra è molto intenso.

In particolare, Massimiliano sente che Vanessa sia la sua anima gemella e sostiene di averla scelta nel momento in cui era conscio di non volerla far soffrire oltremodo, in quanto aveva notato in lei un certo dolore dovuto all’attesa della scelta del suo trono classico. L’ormai ex tronista è inoltre sicuro di aver scelto al suo fianco la donna giusta per lui e crede che Maria De Filippi fosse felice per l’epilogo che ha decretato Vanessa Spoto come la sua compagna.

La giovane è riuscita a fare una buona impressione alla madre del ragazzo, tanto che per la donna la ragazza è ormai un po’ la sua “terza figlia”. La lovestory appena avviata tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto procede intanto a gonfie vele, tanto che come riporta l’ex tronista se le cose continueranno ad evolvere in positivo tra loro, i due contano di andare a convivere a Nettuno per il mese di settembre 2021: “Se le cose andranno bene, come sta succedendo adesso, andremo a vivere insieme già a settembre”.

Mollicone, rispetto al lavoro, non disdegnerebbe un futuro ritorno in tv, ed è al momento impegnato con il lavoro di modello e come collaboratore del cognato in una carrozzeria.

Il messaggio post-scelta di Vanessa Spoto

Intanto anche Vanessa Spoto si apre sul rapporto che la lega a Massimiliano Mollicone, in un post condiviso su Instagram. “C’è un posto perfetto che ho scelto per te. Non servono scuse per vivere. In mezzo al deserto, sull’Everest. Davanti ad ogni ostacolo, Amarsi è un miracolo. L’inizio di tutto @massimilianomollicone, grazie a tutti di cuore @uominiedonne”, si legge nel messaggio rilasciato dopo il dating-show dalla Spoto. Insomma, sembrano esserci tutte le carte in regola per una storia sera e duratura.