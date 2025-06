Massimiliano Gallo è uno dei protagonisti dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2025. L’attore, che era anche nella cinquina dei candidati con Vincenzo Malinconico e Imma Tataranni, è stato premiato per Questi Fantasmi. Ai nostri microfoni ci ha raccontato l’emozione di far rivivere una commedia di Eduardo, e di quando vedremo in tv le due serie amatissime dal pubblico Rai.

Intervista all’attore Massimiliano Gallo ai Nastri d’argento Grandi Serie

Massimiliano Gallo è ‘il veterano’ dei Nastri d’Argento Grandi Serie. Quest’anno è stato premiato per ‘Questi Fantasmi‘, miglior Film tv, riadattamento della commedia di Eduardo De Filippo con la regia di Alessandro Gassman. Si tratta del terzo premio da protagonista su tre film tratti dai lavori di Eduardo.

Massimiliano Gallo, Questi Fantasmi è il miglior film tv ai Nasti d’Argento Grandi Serie 2025. Cosa ha a prova a interpretare questa commedia di Eduardo con la regia di Alessandro Gassman?

“Per me è un motivo di grande orgoglio, perché credo che la RAI abbia fatto un servizio pubblico importante portando in scena Eduardo sul RAI1 in prima serata, riavvicinando un pubblico giovane a questi lavori. Eduardo è ancora attualissimo, lo dimostra ogni volta che va in scena, vince la battaglia degli ascolti ma soprattutto vince a livello qualitativo. Racconta ancora l’animo umano e le sue debolezze in una maniera incredibile quindi per me è un motivo di grandissimo orgoglio perché sono tre Eduardo che ho interpretato e ho ricevuto tre nastri dal Sindacato dei giornalisti. Li ringrazio e sono molto contento”.

Non è la prima volta che lei lavorava in un film per la regia di Alessandro Gassman. Com’è stato il set, c’è qualche aneddoto che ci può raccontare?

“No, è stato un set molto gioioso ma anche molto rilassato, perché poi io e Alessandro ci conosciamo bene e ci diciamo poche cose. Conosciamo il modo di lavorare, quindi arrivavamo sul set lui è molto preparato. Quando arriva sul set sa già cosa vuole girare, è molto tranquillo e soprattutto essendo un attore, oltre che un grandissimo regista, protegge i suoi attori. Li coccola e capisce i momenti in cui c’è un po’ di tensione in più, un po’ di stanchezza e soprattutto le scene chiave, quelle più importanti, vuole che l’attore sia assolutamente messo a suo agio quindi con lui lavorare è facile.

Ogni volta che lavoro con Alessandro sono contento e poi portiamo pure buoni frutti. Con Il silenzio grande vincemmo il Ciack D’Oro, lui come regista e io come attore. Vi presento questo giovane attore che io conosco veramente da quando era un ragazzino (durante l’intervista arriva Salvatore Esposito, ndr).

Salvatore Esposito: “Battezzato da te. Ma guarda quanto sono cresciuto“.

Massimiliano Gallo: “È sempre bello, e sempre bravo Salvatore, io lo chiamo Salvo“.

Prossimamente ti vedremo ne La scuola.

“Sì, sì, è una serie per Netflix, Netflix Mondo. È la storia di una scuola militare, io sono il colonnello, sono il capo di questa scuola, con me c’è pure Cristiana Capotondi poi c’è la Maiorino. C’è un cast di ragazzi straordinari e c’è Ivan Silvestrini alla regia“.

Ultima domanda, i fan di Malinconico vogliono sapere: ci sarà una terza stagione?

“Certo che c’è! C’è la terza, però giriamo credo a maggio prossimo perché per adesso gireremo l’ultima di Imma Tataranni e poi giriamo la terza“.