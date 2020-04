Scattato l’obbligo di indossarle per chi esce di casa, a Live – Non è la D’Urso il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha annunciato così l’arrivo di mascherine gratis per i cittadini. “Da domani – ha detto Fontana in collegamento con Barbara D’Urso – iniziamo la distribuzione gratuita alla gente. Ne lasceremo una quantità negli esercizi commerciali e nelle farmacie”. Rivediamo l’intera intervista al governatore, allora, grazie al video da Mediaset Play datato domenica 5 aprile 2020.