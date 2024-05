Su Rai Uno alle 21.30 di Giovedì 23 Maggio arriva, in prima visione tv assoluta, Mascaria, un film drammatico del 2023 diretto da Isabella Leoni e con il valido Fabrizio Ferracane nel ruolo del protagonista. La data non è casuale ma quella in cui in Italia ricorre la Giornata della Legalità, a ricordo della strage di Capaci, nella quale furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e i cinque poliziotti della scorta.

Mascaria è una pellicola di denuncia che vuole principalmente mostrare le brutture della mafia e dove essa sia capace di arrivare quando le persone coraggiose tentano di intralciarne il percorso. I risultati sono buoni. Di seguito le curiosità da conoscere.

Mascaria: la trama in breve e il cast

Pietro Ferrara, abile costruttore siciliano, decide di ribellarsi alla mafia che gli sta rendendo la vita impossibile chiedendogli il pizzo e comincia a collaborare con lo Stato. Purtroppo questa scelta coraggiosa gli costa cara. Grazie alla sua denuncia vengono arrestati tanti mafiosi ma il capomafia Rizzo, per vendicarsi, lo accusa pubblicamente di essere stato suo socio in affari. Da questo momento in poi Ferrara, da accusatore, diventa l’accusato.

Oltre a Fabrizio Ferracane, fanno parte del cast anche, fra gli altri, Manuela Ventura, Christian Roberto, Flavia Orecchio, Costantino Comito, Andrea Tidona, Gaetano Aronica e Fortunato Cerlino.

Le curiosità da sapere sul film

Queste sono le curiosità che dovete assolutamente conoscere sul film tv Mascaria: