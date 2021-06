Al via da stasera 25 giugno 2021 su Canale 5 una nuova serie tv con Alessandro Preziosi che si intitola “Masantonio – Sezione Scomparsi”. La fiction ha un richiamo al paranormale, infatti il protagonista Elio Masantonio, ex poliziotto, si occuperà di persone scomparse. Indagando sulle sparizioni Elio, entrerà in contatto con queste persone che gli appariranno in sogno o attraverso delle visioni. Unito al suo fine ingegno la risoluzione dei casi è a portata di mano.

“Masantonio – Sezione Scomparsi”: trama prima puntata in onda stasera su Canale 5

Elio Masantonio (Alessandro Preziosi) è un investigatore dal passato misterioso che viene messo dal Prefetto di Genova, Attilio De Prà (Bebo Storti), alla guida di una task force per risolvere i casi di persone scomparse. Ad affiancarlo nelle indagini c’è Sandro Riva, giovane e volenteroso poliziotto. Riva è padre di famiglia, intelligente, onesto, calmo. Insomma tutto l’opposto di Masantonio che invece, è un uomo burbero e chiuso, che tuttavia, ha uno spiccato acume per le indagini, oltre ad una dote particolare: la capacità di entrare in empatia con le vittime. Queste ultime, infatti gli appaiono in sogno e in un qualche modo dialoga con loro.

Quindi Il Prefetto di Genova, Attilio del Prà non ha nessun dubbio: l’uomo adatto per risolvere i casi è Masantonio anche se ha una personalità dall’insofferenza cronica.

Il primo caso su cui devono indagare è quello di Chiara Onofri, volontaria in un centro anti violenza scomparsa da sei mesi. La donna, come riferisce la sua migliore amica e collega Eleonora aveva un sogno: trasferirsi in Africa. Si è allontanata volontariamente oppure qualcuno ha costretto la donna a fare una scelta controvoglia? Masantonio risolverà il caso.

Il secondo caso che prenderà in esame Masantonio è la scomparsa di un commerciante appena uscito di prigione.

“Masantonio – Sezione Scomparsi”: orario di messa in onda

La serie tv prende il via stasera 20 giugno 2021 in prima serata su canale 5, quindi intorno alle 21.30 dopo Paperissima Sprint.

Il cast di Masantonio – Sezione Scomparsi

Nel cast oltre al protagonista, Alessandro Preziosi troveremo:

Claudia Pandolfi

Davide Iacopini,

Bebo Storti,

Virginia Campolucci,

Veruska Rossi.

La regia della fiction è affidata a Fabio Mollo.

Appuntamento da stasera 25 giugno 2021, in prima serata su canale 5 Masantonio – sezione scomparsi