Stefano Accorsi e Miriam Leone hanno finito di girare da poco a Roma, il loro nuovo film: “Marylin ha gli occhi neri”. I due attori hanno già lavorato insieme nelle tre serie tv “1992”, “1993” e “1994”. Stavolta si cimentano in un film dove entrambi hanno problemi psicologici: lui non sa mentire, lei invece sa solo mentire. Una coppia improbabile alle prese con un progetto irrealizzabile e quasi impossibile: gestire un ristorante.

Marylin ha gli occhi neri: nuova pellicola con Stefano Accorsi e Miriam Leone

La pellicola, Marylin ha gli occhi neri, racconta la storia di Clara e Diego che si incontrano in un centro di recupero per persone psicologicamente disturbate. Qui si trovano di fronte a un compito difficilissimo: insieme dovranno gestire un ristorante, evitando conflitti con il personale. Peccato che non abbiano alcun tipo di attitudine per questo tipo di impresa. Sono terminate da pochi giorni a Roma le riprese di Marylin ha gli occhi neri, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, che come si vede dalla foto, sono irriconoscibili. La regia è affidata a Simone Godano

Marylin ha gli occhi neri: i due protagonisti Clara e Diego

Miriam Leone è Clara, una bugiarda patologica talmente abituata a mentire che la prima a credere alle sue bugie è proprio lei! Irriverente, vitale, solare, caotica e sempre in preda a nuove emozioni, non riesce a tenere a bada le sue pulsioni: totalmente priva di freni inibitori.

Lui invece, Diego, ovvero Stefano Accorsi è l’esatto contrario: non riesce a mentire, depresso, demotivato in balia degli eventi che lo hanno colpito in preda a crisi di panico ed ansia. Si ritrovano in un Centro Diurno per il rehab di persone disturbate. Una prova durissima li attende e quasi impossibile: gestire il ristorante del Centro, evitando conflitti con il resto del gruppo. Totalmente lontani, non d’accordo su nulla, impareranno presto invece, che l’unione fa la forza e che puo’ nascere anche l’amore.

Marylin ha gli occhi neri: cast e personaggi

I protagonisti della pellicola Miriam Leone e Stefano Accorsi ma sono stati arruolati anche:

Thomas Trabacchi,

Mario Pirrello,

Orietta Notari

Marco Messeri.

La fotografia del film è di Matteo Carlesimo, la scenografia di Tonino Zera e i costumi di Sonu Mishra.

Film scritto da Giulia Steigerwalt, prodotto da Matteo Rovere, in una produzione Groenlandia con Rai Cinema. Le riprese a Roma sono durate sette settimane.

Il produttore sulla pellicola: “L’ elemento di originalità di questa storia – commenta Matteo Rovere – è quello di affrontare l’istanza della diversità in maniera divertente ma profonda. Con Groenlandia vogliamo continuare a raccontare storie che escono dalle categorie e dagli schemi perché la vera grandezza sta nel sentirsi liberi di essere ciò che si è anche quando non è né facile né possibile per la società”. (ANSA).