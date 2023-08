Martina Luchena di Uomini e Donne è diventata mamma. L’ex corteggiatrice del dating show di successo di Canale 5 con un post pubblicato su Instagram ha comunicato la nascita della prima figlia nata dall’amore con il compagno Maurizio Bonori.

Primo figlio per Martina Luchena, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La influencer ha raccontato sui social la sua gravidanza: dalla scoperta fino al giorno in cui ha partorito. “Sapevamo il tuo nome ancor prima di scoprire fossi una bimba” – ha scritto la influencer postando sui social una tenerissima foto col compagno Maurizio Bonori annunciando così la nascita della figlia. “Sapevamo il tuo nome ancor prima di scoprire fossi una bimba. 24.08.2023 alle ore 3.53 è nata la nostra Matilde Bonori. Oggi mamma&papà” – hanno scritto Martina e Luchena in uno scatto dove si intravede anche la piccola Matilde.

Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si tratta del primo figlio, mentre per il compagno Maurizio Bonori del secondo, visto che in passato è diventato papà di Santiago nato da una precedente relazione. Una gioia immensa per entrambi che hanno voluto condividere con tutti i followers e fan.

Martina Luchena ha partorito: la foto social su Instagram

La storia d’amore tra Martina Luchena e Maurizio Bonori prosegue a gonfie vele. La nascita di Matilde è stato uno dei momenti più belli ed emozionanti. Proprio la ex corteggiatrice di Uomini e Donne diverse settimane fa sui social raccontava: “piango dall’emozione, presto saremo in quattro. Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando”. Un sogno diventato realtà per la influencer che è legata da tempo al talent manager con cui ha pensato sin da subito di avere un figlio. ”

“Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà” – ha raccontato l’esperta di beauty dedicando delle bellissime parole d’amore al compagno – “tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizio della nostra storia, siamo stati uniti, siamo stati sempre mano nella mano in ogni momento, istante, situazione che si creasse davanti a noi, è stato ed è tutto una grande crescita, una crescita giornaliera fatta di sacrifici e tante soddisfazioni. Tu…non potevi essere che tu… il papà di mio figlio/a.”

Ecco il post pubblicato da Martina Luchena su Instagram: