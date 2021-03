Il suo è uno dei volti più popolari del Meteo.it targato Mediaset. Martina Hamdy, è la giovane conduttrice che tutti i giorni entra nelle case degli italiani per raccontare loro il tempo che farà. Da anni ormai il pubblico la ama per il suo modo disinvolto di parlare, per un tono di voce elegante e sicuro e per una evidente bellezza che la rende unica.

Martina Hamdy Instagram: il nuovo progetto social

Martina in questi ultimi giorni si è avventurata in un nuovo progetto, decisamente interessante e raro nel suo genere, che si può riassumere in tre parole: giovani, news e social. Tre mondi che si incontrano e si intrecciano costantemente, sempre connessi e sempre in movimento.

Sono queste le sfere protagoniste degli appuntamenti social con la Hamdy che, attraverso Instagram, ha scelto di raccontare l’attualità ai suoi coetanei con un linguaggio semplice e diretto. Lo strumento? Le stories sul suo profilo che conta 170 mila followers. Tramite video-selfie Martina ha intrapreso così una sfida: “raccontare l’attualità in 15 secondi” alle generazioni più giovani, diventando non solo un punto di riferimento di lifestyle ma anche promuovendo l’informazione verificata.

Per questo motivo la Hamdy ha deciso di sposare questa iniziativa in collaborazione con iconanews.it, testata giornalistica che le offre quotidianamente un aiuto redazionale da parte di giornalisti seri ed esperti. Un’ottima scelta professionale e stilistica che ancora una volta espone Martina Hamdy in una realtà comunicativa potente, come i socialweb, e in prima linea.