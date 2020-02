Abbiamo intervistato in esclusiva Martina Fusco, concorrente de’ La pupa e Secchione 2020, uscita dal gioco nella prima puntata del reality show di Italia 1, suscitando la delusione dei suoi tantissimi fans. Fans che avevano avuto modo di conoscerla ed apprezzarla nella recente edizione di Ciao Darwin 8, dove Martina è stata una delle assolute protagoniste nella puntata di Davide e Golia, durante la quale la giovane napoletana aveva incuriosito i telespettatori grazie ad un’apprezzata sfilata in intimo. La Fusco è risultata poi essere la vincitrice della Coppa Onan, nei Darwin di donatello. Ecco cosa ci ha raccontato ai nostri microfoni in esclusiva.

Intervista Esclusiva a Martina Fusco

1. La tua avventura è terminata dopo la prima puntata, è stato più un rammarico il non poter dimostrare o il non poter affrontare un percorso di crescita?

Non poter dimostrare, perché avevo tanto da dare e dimostrare.

2. Da esterna, dopo l’uscita, hai potuto osservare il cammino delle altre coppie: per chi facevi il tifo?

Tifavo per Marina e Massa perché lei era una persona vera e si vedeva che era in sintonia col suo secchione. Erano i più uniti davvero, altri erano uniti per vincere e basta.

3. Con chi avevi stretto il rapporto migliore?

Con Marina, eravamo uguali sotto molti aspetti, ma la persona con cui ho legato di più è proprio il mio secchione.

4. Se potessi ripetere l’esperienza, che cosa cambieresti di te stessa per poter andare avanti?

Il mio non essere molto strategica, solo questo vorrei cambiare, perché sono una persona super vera e sono sempre stata me stessa. Non volevo vincere come primo obiettivo, volevo mostrare il mio valore.

5. Appena entrata nella villa, chi è stata la pupa che ti ha dato la miglior impressione?

Sempre Marina, ma a prima impressione non sopportavo molto Carlotta perché mi sembrava finta.

6. E qual è stato il secchione che ti ha maggiormente incuriosito?

Assolutamente Mazzoni, una persona trasparente.

7. Prima de “La pupa e il secchione” i più attenti (che poi non occorreva neanche essere troppo attenti a dire il vero) ti avevano già visto a “Ciao Darwin” nella puntata Davide contro Golia. Ci racconti quell’esperienza?

A Ciao Darwin è iniziato tutto per gioco, ma poi mi ci sono trovata dentro. Non ho peli sulla lingua e ho detto la mia e subito mi sono fatta notare. Mi distinguo molto, non solo per la bellezza, ma anche per una certa dignità.

8. Ti aspettavi tutto il successo dopo la puntata con il pubblico che ti acclamava in studio e sui social? Come hai gestito la popolarità?

Immaginavo che sarei finita al centro dell’attenzione, che poi è quello che mi piace (ride, ndr).

9. In TV hai avuto modo di conoscere due presentatori come Paolo Ruffini e Paolo Bonolis: a parte nome di battesimo e colore degli occhi, ci dici 3 elementi in comune che hanno i 2 personaggi?

Molto intelligenti entrambi, erano due secchioni più che due pupi. Sinceri entrambi, Bonolis sembra il “capo della tv”, una figura importante. Ruffini si metteva più sul nostro livello per tirare fuori la nostra umanità attraverso la sua.

10. E adesso quali sono i progetti per Martina Fusco?

Innanzitutto continuerò la scuola, poi continuerò a farmi notare e finora ci sto riuscendo perché ho 19 anni e ho già ho ottenuto tanti riconoscimenti, sto facendo quello che volevo fare.

11. Concludiamo con un rapido gioco: ad ogni cosa che ti dirò, dovrai dare una risposta secca per dire se lo faresti oppure no. Sei pronta?

Il Grande Fratello

Subito.

L’isola dei famosi

La farei.

Uomini e donne

Non lo farei.

Temptation Island

Lo farei.

Cinema o teatro

Certo.

Un calendario

Subito. In tanti lo vogliono.

La deputata

No, non la farei.

Accettare un invito a cena dall’intervistatore. Scherzo, grazie Martina, abbiamo finito.

ahahaahahaha.