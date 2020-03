Simpatica, divertente e soprattutto molto gentile e positiva. Abbiamo voluto conoscere meglio, attraverso la nostra intervista esclusiva, la Pupa Martina Di Maria, protagonista, come tutti sanno, de La Pupa e il Secchione e viceversa, il programma di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini. Ecco cosa ci ha raccontato in merito alla trasmissione, ma anche ai suoi sogni futuri. Dietro al suo bellissimo sorriso, come abbiamo scoperto, si nasconde una ragazza combattiva, che ne ha passate tante.

Martina Di Maria a La Pupa e il Secchione e viceversa: un’esperienza indimenticabile

Che bilancio tracci della tua esperienza a La Pupa e il Secchione e Viceversa?

Sono stata sicuramente me stessa sia nel bene che nel male. Per questo penso di poter dire che alla fine di questa esperienza ritengo di essere cresciuta. Ho conosciuto inoltre molte persone che sento tutt’ora. Insomma lo rifarei altre mille volte. Oltre a ciò il bilancio è più che positivo sia per i contatti di lavoro che ho ricevuto nell’ultimo periodo, sia per il grande affetto del pubblico e della gente con cui ho lavorato.

Quando hai deciso di partecipare al programma e perché?

Ho deciso all’improvviso. Stavo lavorando ed un mio amico mi ha parlato dei provini che stavano facendo per la trasmissione. Mi ha chiesto: “Perché non provi?” e io ho semplicemente provato. Ho fatto, però, la bellezza di sette provini e alla settima volta che mi ripresentavo sono finalmente stata confermata.

Sette provini !! E’ stata dura quindi?

Sì, me lo ricordo benissimo (ride) … con il caldo che faceva … . Ne è valsa la pena. Lo rifarei anche ora!

Te lo aspettavi così il programma oppure no?

Sinceramente non mi aspettavo tutto ciò. Non mi aspettavo nemmeno di stare così bene tanto che non mi mancava nemmeno il mio telefono. Non mi mancava proprio niente. Sono rimasta sorpresa di vedere come questa esperienza mi abbia sconvolta, ma in senso positivo.

Pupe e Secchioni e viceversa: ecco tutti i legami che si sono creati

Hai detto di aver stretto bei rapporti con tanta gente e di aver mantenuto i contatti con i partecipanti. Ci puoi svelare qualcosa in più: chi senti fra Pupe e Secchioni?

I rapporti più belli li ho avuto sia all’interno della villa che fuori. Fra tutti vi sono sicuramente tre Pupe: Stella, Marina e Martina. Sento anche secchioni e secchione. Diciamo che con tutti loro sono rimasta in ottimi rapporti.

Che fate di bello da quando è finita la trasmissione?

Ci sentiamo spesso, usciamo tutti insieme fra Pupe e Secchioni. Parlo spesso con Giovanni, con Mariano, anche con Stefano. Parlo spesso con le secchione, ma soprattutto sento spessissimo le tre Pupe già nominate con cui è nata davvero una bellissima amicizia.

Stefano Beacco ci ha detto che avete avuto un flirt, ma che una volta usciti dal programma non c’era nulla che vi spingeva ad incontrarvi e ad andare avanti nel rapporto. Vuoi confermare le sue parole o hai altro da aggiungere?

Sì. In pratica c’è stato questo flirt. Era tutto vero. Solo che fra la realtà e quello che si vive all’interno del programma c’è differenza. Dopo che siamo usciti dalla villa abbiamo capito che le cose non andavano. La distanza era un problema. Oltre a ciò io sono molto gelosa e non mi fido molto e così non è scattato nulla da entrambe le parti. Di comune accordo abbiamo quindi deciso di lasciar perdere. Siamo però in ottimi rapporti, cioè siamo amici e va benissimo così.

Carlotta invece ci ha parlato di Giovanni e di quanto accaduto fra di loro prima e dopo l’eliminazione dalla trasmissione. Tu che idea ti sei fatta? Sei riuscita a parlare con entrambi e a capire meglio come mai la loro coppia non funzionasse?

Conoscendo Giovanni posso dire di aver trovato una persona bellissima e molto, molto carina che mi ha aiutato ad affrontare qualsiasi problema soprattutto in quest’ultimo periodo. Ho uno stalker che mi da fastidio da tempo e lui mi è stato molto vicino. Mi ha scritto più volte per chiedermi come stessi e come andavano le cose. Ora mi sono messa in associazione anche per aiutare altre ragazze con il mio stesso problema … Giovanni insomma c’è sempre stato per me. Abbiamo parlato di Carlotta e non saprei come descriverla o cosa dire. Posso parlare solo di me. Io non ho nulla contro di lei e non credo che lei possa avere nulla contro di me.

Una associazione per aiutare tutte le donne: le parole di Martina

Te la senti di parlarci dei tuoi problemi con la stalker e dell’associazione di cui ci accennavi prima?

Dopo che feci Ciao Darwin una persona mi contattò dicendomi che se non gli mandato un video o una foto porno lui non mi avrebbe ridato il mio account Instagram. Non sapevo chi fosse questa persona. Da lì lui ha iniziato a chiamarmi spesso. Mi diceva: “So dove sei, so cosa stai facendo, so che hai finito adesso di registrare, so come sei vestita, ti butto l’acido addosso, ti ammazzo … .” Insomma offese e minacce. Ho così fatto una denuncia alla polizia postale e ai carabinieri. Loro si sono mossi subito in moto per aiutarmi. Nel mentre mi sono affidata ad associazione, e da poco ne faccio anche parte per aiutare le altre ragazze che si trovano nella mia stessa situazione.

Le persone di questa associazione, che si chiama Ancora Donna, mi aiutano negli spostamenti, controllano dove sono, si accertano che nel tragitto casa – lavoro vada tutto bene e che io possa arrivare sempre a destinazione senza problemi. Mi stanno vicino in tutto e per tutto e mi ritengo in ottime mani.

Da qui ho iniziato a parlare con altre ragazze che hanno problemi con degli stalker o che sono vittime di violenza. L’associazione è in grado di fornire sostengo psicologico, materiale e morale a tutte e in modo gratuito.

Sono contenta che queste persone mi stiano aiutando moltissimo. Fanno un lavoro prezioso per tantissime donne.

Ricevi ancora chiamate?

Sì. Ultimamente ne ho ricevute due. Non ho risposto. Quelli dell’associazione mi hanno consigliato oltretutto di rispondere, eventualmente, solo in loro presenza.

Speriamo davvero che tutto si risolva quanto prima e che le forze dell’ordine lo fermino al più presto!

Martina fra progetti futuri e sogni nel cassetto

Mi hai accennato con grande felicità del riscontro positivo del pubblico, ma anche che qualcosa si è mosso a livello lavorativo. Ci puoi parlare dei tuoi progetti futuri?

Sono entrata nell’agenzia Non c’è Problema di Paolo Ruffini. Mi stanno aiutando anche loro meravigliosamente in tutto e per tutto. L’agenzia è sempre presente e siamo sempre in contatto. Ci sono un bel po’ di cose in ballo e sono felicissima di tutto ciò.

Mi hanno chiamato spesso per varie sponsorizzazioni. Su Instagram ero rimasta con pochi followers per colpa di tutto quello che mi aveva fatto lo stalker. Sono arrivata, grazie all’affetto della gente, da 12 mila seguaci a 143 mila. Piano piano la gente che mi segue continua ad aumentare. Sono contentissima di questo riscontro.

Sto lavorando molto su me stessa. Non si è mai troppo grandi per imparare. Io ho sempre detto: “Non so fare nulla, sono un danno … ” però mi sto dedicando agli studi e a cambiare. Come ho visto che le Secchione sono diventate pupe io vorrei fare il percorso inverso, diventare Secchiona … !!!! (ride)

Bene. Ti facciamo diventare subito maestra, anzi professoressa. Sali in cattedra e da un voto agli altri compagni d’avventura.

Oddio, io i voti non li do. Per me valgono tutti 10. Non mi reputo inferiore agli altri, ma nemmeno superiore. Siamo tutti allo stesso livello.

A quali programmi ti piacerebbe prendere parte?

Vorrei fare: film, fiction e reality, visto che mi sono trovata molto bene con La Pupa e il Secchione. Diciamo: L’Isola dei Famosi, ma anche Il Grande Fratello e Pechino Express. Mi immagino anche quello che potrei andare a creare in questi programmi … (ride) … Sarebbero esperienze bellissime.

Ultima domanda. Sogno nel cassetto che invece hai già realizzato?

Già è tanto trovarmi qui. E’ stato quel sogno realizzato che mai avrei pensato. Già che sono arrivata fino a questo punto per me è il massimo. C’è comunque sempre da imparare e sempre da andare avanti. Di sicuro non mi fermo qui. Di sogni ne ho davvero tanti. Incrociamo le dita, ma voglio essere super positiva. Sono una persona che si impegna molto sul lavoro e non voglio mai tradire chi mi sta aiutando o mi ha aiutata. Mi faccio in dieci e cerco di darmi al 100%. Darò tutta me stessa per realizzare i sogni che ho elencato poco fa e per continuare a crescere.

Ottimo spirito. Soprattutto in questo periodo serve tanta positività!